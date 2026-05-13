En redes sociales circula el video que muestra cómo una mujer le robó el teléfono a un hombre caleño mientras, al parecer, esperaba su bus en la estación del MIO del barrio Bretaña. El hecho genera una ola de comentarios en redes socialesy la respuesta de las autoridades.

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El video, que poco a poco se viraliza en redes sociales, muestra cómo el hombre esperaba el transporte recostado sobre una baranda del sistema. Al mismo tiempo, la mujer hacía movimientos aparentemente sin sentido, guardó algún accesorio en su morral y se dirigió hacia el hombre.

Se logra apreciar que la presunta delincuente le habla al hombre y, según el video captado por una cámara de seguridad de la estación, luego de que están en medio de una conversación, la mujer le arrebata el teléfono del bolsillo de su camisa y huye.

De escape.. así hurtaba celulares en las estaciones del Mio @METROCALI @PoliciaCali pic.twitter.com/p4jVPIEECK — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) May 13, 2026

La Policía reaccionó, capturó a la presunta delincuente y le devolvió el teléfono a la víctima. El hombre que apareció al final del video se mostró agradecido con las autoridades, quienes oportunamente capturaron a la mujer.

“Capturamos en tiempo récord a una mujer que hurtó un celular dentro del sistema masivo. Gracias a las cámaras y la reacción de la Estación Junín, el equipo de ‘Seguridad MIO’”, anunció la Policía Metropolitana desde sus redes sociales.

Robo de celulares en el MIO

El hurto de celulares continúa siendo uno de los delitos que más afecta a los caleños, especialmente dentro del sistema de transporte masivo MIO.

El hurto de celulares ha disminuido, aunque sigue siendo una problemática en la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

El hurto de estos dispositivos disminuyó este año en Cali. En enero de 2026, se redujo en un 37 %, en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2025; sin embargo, sigue siendo una problemática en la ciudad.

Según datos oficiales divulgados por la Secretaría de Seguridad, durante enero de 2026 se reportaron 32 hurtos dentro del sistema, mientras que en enero de 2025 habían sido 149 casos, lo que representó una caída del 79 %.

Aun así, medios locales y reportes ciudadanos siguen alertando sobre la frecuencia del delito. Reportes difundidos en 2026 hablan de más de 18.000 denuncias por hurto de celulares acumuladas en Cali y robos “casi diarios” en algunos sectores de la ciudad.

Otro balance conocido en mayo de 2026 señaló que entre enero y abril el hurto a celulares cayó el 41 %, pasando de 2.892 casos en 2025 a 1.699 en 2026.

No obstante, la Policía Metropolitana mantiene controles en estaciones, revisión de IMEI y operativos contra la receptación de equipos móviles en corredores del MIO y zonas comerciales de Cali.

Las autoridades también confirmaron que solo en enero fueron recuperados 80 celulares robados durante operativos en estaciones y buses del MIO.