Revelan detalles del homicidio en lujoso sector del oeste de Cali: presunto robo, persecución y capturas

Un nuevo hecho de violencia sacudió al oeste de Cali luego de que un hombre fuera asesinado en medio de un ataque armado que, según las primeras investigaciones, estaría relacionado con el robo de una cadena de oro.

El hecho ocurrió hacia el mediodía del jueves 12 de marzo, cuando la víctima se desplazaba en un vehículo de color gris por un sector residencial del oeste de la ciudad. De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, varios sujetos que se movilizaban en motocicleta interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor.

Tras el ataque, el vehículo impactó contra un muro de contención y el ocupante murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas causadas por los disparos.

El coronel encargado de la operación policial en la ciudad lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con los familiares de la víctima. “Nos solidarizamos y lamentamos profundamente los hechos sucedidos hoy, donde una persona pierde la vida producto de disparos de arma de fuego”, indicó el oficial al referirse al caso.

Luego del crimen, unidades de la Policía activaron un operativo de cierre de vías y control en diferentes puntos de la ciudad. Gracias a esta reacción inmediata, los uniformados lograron ubicar a los presuntos responsables en el sur de la capital del Valle.

Durante el procedimiento fueron capturados un hombre de 24 años y un adolescente de 16, quienes serían los principales sospechosos del homicidio. En el operativo también fue incautada el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el ataque, además de un vehículo en el que los implicados intentaban huir.

Las autoridades informaron que durante la captura también recuperaron una cadena de oro que habría sido robada a la víctima minutos antes del ataque, elemento que refuerza la hipótesis de que el homicidio ocurrió en medio de un intento de hurto.

El hecho es materia de investigación. Foto: El País / Redes sociales

Los dos señalados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si los capturados hacen parte de alguna estructura delictiva dedicada al hurto violento en diferentes zonas de la ciudad. Mientras tanto, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que permita prevenir este tipo de delitos.