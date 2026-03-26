No caiga en multas: importante cambio vial en el sector de Pance

En el corregimiento de Pance, ubicado al sur de la ciudad, la Secretaría de Movilidad ha implementado diferentes estrategias para mejorar la circulación vehicular, con el fin de elevar las condiciones de vida de los caleños. Sin embargo, estas medidas también implican ajustes para conductores y habitantes que transitan diariamente por la zona.

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En ese contexto, se han aplicado cierres y cambios viales en el sector de Pance como parte de un plan de movilidad liderado por la Secretaría de la ciudad, con el objetivo de optimizar el tránsito en este sector de alta fluidez vehicular. Esta intervención incluye modificaciones en el sentido de circulación vehicular.

El cambio se produce en la calle 16A, entre carreras 122 y 125. Una zona que padece constantemente de “congestiones en el horario nocturno, a la altura del sector gastronómico”, tal como explicó un representante de la Secretaría a SEMANA.

A partir de esta semana, habrá un solo sentido en un tramo de la vía. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

A partir de esta semana, el flujo en ese punto será únicamente en el sentido de dur norte y tiene como fin “darle mayor fluidez en un solo sentido a esta vía (…) dándole salida a todos los vehículos por la 122″.

En el video de presentación de la medida se evidencia que la señalización de “no pase” es clara y se ubica en la entrada del trayecto que solía ser de doble vía.

A pesar de los beneficios proyectados por la administración de movilidad, algunos ciudadanos han manifestado inconformidad frente a los cambios, señalando dificultades en lo cotidiano y ajustes que requieren un periodo de adaptación.

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“Terrible, ¿no han visto ese cambio, el trancón que generó en la 122? Embotellaron todo el barrio, es terrible todos esos cambios”, manifestó una usuaria de Instagram en la publicación.

Asimismo, un joven manifestó que “este cambio empeoró todo; se hace mucho más tráfico en la 122. No sé quién es el encargado de hacer estos cambios, pero pareciera que no conocen la zona”.

Sin embargo, la Secretaría es contundente, por ello mencionó a través de las redes sociales que “este ajuste llegó para quedarse y ayudarnos a que el flujo vehicular en este sector sea mucho más ágil. Solo es cuestión de estar pendientes de la nueva señalización para que transitemos tranquilos y en el sentido correcto”.

Este cambio no es el único realizado en la zona; durante 2026 se han desarrollado planes piloto de movilidad en Pance, especialmente enfocados en horarios de alta demanda como los ingresos y salidas escolares.