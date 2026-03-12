Avanza ampliación de la vía Cali-Jamundí con obras que buscan mejorar la movilidad de miles de conductores

En Cali se está avanzando con la ampliación de la vía Cali - Jamundí, en el sector de Cañasgordas. La Alcaldía de Cali aseguró que la ejecución incluso ha superado los tiempos esperados para mejorar la vía que tiene la finalidad de aliviar la movilidad de miles de conductores que transitan por el lugar a diario.

‘Mi Cali Bella’: importante estrategia de recuperación del espacio público en la ciudad

La intervención inicia desde el sector de Pance y abarca un poco más de 6 kilómetros. Las obras iniciaron el 5 de enero del 2026 y, hasta la fecha, se ha alcanzado un 29,7 % de avance, de acuerdo con los detalles publicados por la Alcaldía.

Las obras iniciaron en enero del 2026. Foto: Tomada Alcaldía de Cali

Este proyecto contempla la “construcción de una segunda calzada entre el río Pance y la glorieta de Alfaguara, además de una cicloruta bidireccional de 2,5 metros de ancho, andenes iluminados y zonas verdes, como parte de un enfoque de movilidad sostenible“, sostiene la administración de Cali.

“Tenemos un equipo muy robusto en campo, con más de 17 retroexcavadoras, cerca de 150 volquetas, ocho compactadores y dos piloteadoras trabajando diariamente a lo largo del corredor”, dijo el ingeniero Alfredo Almeida, coordinador del equipo de supervisión del proyecto de ampliación de la vía Cañasgordas. Las declaraciones fueron recopiladas en un comunicado que compartió la administración distrital este jueves, 12 de marzo.

La intervención abarca más de 6 km de la vía. Foto: Tomada Alcaldía de Cali

Hasta el momento se han construido “30 pilotes de cimentación del puente sobre el río Jamundí y la quebrada Quesada”, se lee en el informe oficial. “Esta es una estructura significativa, que tendrá una luz de 110 metros, con la que se superarán estos dos afluentes”, agregó el funcionario. Sin embargo, se reportó una dificultad técnica que obstaculizó el trabajo de las piloteadoras, por lo que se están llevando a cabo labores alternativas y así avanzar con la cimentación.

El ingeniero explicó que, debido al terreno en el puente del río Pance, la piloteadora se topó con grandes piedras que no pudieron ser perforadas. Ante la eventualidad, los obreros procedieron con la excavación manual para continuar con la cimentación que soporta la estructura.

Tras más de 2 meses de trabajo, las obras superaron el 29 % de ejecución. Foto: Tomada Alcaldía de Cali

Para la próxima semana está programada la “pavimentación de los primeros 800 metros lineales del nuevo corredor”, precisó la Alcaldía.

“Este tramo es un ejemplo de cómo estamos aprovechando el tiempo para avanzar en los sectores donde las condiciones de obra lo permiten; aquí la vía ya está lista estructuralmente, con la capa base totalmente terminada y preparada para recibir la instalación de la primera capa de asfalto”, complementó el ingeniero.