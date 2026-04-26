Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones se registró en una zona rural del norte del Cauca, en un punto cercano a la vía que comunica a los municipios de Corinto y Miranda, donde opera una unidad del Ejército.

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Según información conocida de manera preliminar, los dispositivos no tripulados fueron utilizados para dejar caer cargas explosivas sobre el área donde se encontraban los uniformados. La acción generó momentos de tensión en el sector y obligó a activar protocolos de seguridad por parte de las tropas desplegadas en el lugar.

Habitantes de la zona reportaron haber escuchado varias detonaciones y observar movimientos inusuales en el aire antes de las explosiones. Tras el ataque, se incrementó la presencia militar en el corredor vial y sus alrededores, con el objetivo de asegurar el perímetro y evitar nuevas acciones.

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Hasta el momento, no se ha divulgado un balance oficial sobre posibles personas heridas o daños materiales derivados de este hecho. Sin embargo, las autoridades avanzan en la verificación de la situación y en la recopilación de información que permita establecer responsabilidades.

El uso de drones en este tipo de acciones ha venido apareciendo en distintos episodios de orden público en regiones con presencia de grupos armados ilegales, lo que representa un desafío adicional para las operaciones de la Fuerza Pública en zonas rurales.

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Momentos de tensión se vivieron en la vía entre Miranda y Corinto tras el tiroteo registrado en la vereda Guatemala. Foto: Tomadas de las Redes Sociales

En el área donde ocurrió el ataque confluyen dinámicas de disputa territorial que han derivado en episodios recurrentes de violencia, afectando tanto a las comunidades como a los uniformados que hacen presencia en la región.

Las Fuerzas Militares mantienen operaciones en el sector mientras continúan las labores de control y monitoreo para prevenir nuevas alteraciones del orden público.