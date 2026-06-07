Golpe al crimen en Cali: siete detenidos por homicidios, incluidos dos de los más buscados

La Policía Metropolitana Santiago de Cali informó que en las últimas horas logró la captura de siete personas gracias a un trabajo conjunto con la Sijín y en coordinación con la Fiscalía.

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Entre los detenidos, hay dos criminales que hacían parte de ‘Los más buscados’ de Cali. El operativo se realizó en la capital del Valle del Cauca y en Bogotá, logrando el esclarecimiento de cuatro homicidios y una tentativa de homicidio a un policía.

Gracias al despliegue, las autoridades propinaron tres golpes estratégicos a estructuras delincuenciales dedicadas a los cobros ‘gota a gota’. En dos allanamientos se realizaron las primeras cinco capturas, dos de ellas por orden judicial en contra de Yomar y alias Guisao.

Los detenidos serían integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) ‘Las Palmas’ y serían los responsables de dos homicidios ocurridos este año en Cali.

El primero fue el asesinato de Jhonatan Palacios González, de 21 años, el pasado 19 de febrero en el barrio Lleras Camargo. El joven murió en medio de un ataque sicarial, que se habría originado por un “ajuste ilegal de cuentas”, según la Policía de la ciudad.

El otro homicidio ocurrió en San Fernando Viejo y acabó con la vida de Steven Smith Becerra Castro, de 41 años, quien fue atacado con armas cortopunzantes.

“La víctima fue abordada por tres sujetos en motocicleta que le propinaron múltiples heridas. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el hecho correspondió a una venganza derivada de fuertes problemas que Becerra Castro había tenido días antes con sus agresores en el sector de Lleras Camargo”, indicó la Policía Metropolitana de Cali.

Cartel actual de 'Los más buscados' en Cali. Foto: Policía

En el mismo operativo contra esta estructura, fueron capturadas otras tres personas en flagrancia y se logró la incautación de dos revólveres, tres pistolas y 190 gramos de base de coca.

La captura de alias ‘Mico’

Uno de los criminales detenidos fue alias ‘Mico’, quien fue capturado por orden judicial en un conjunto de Vegas Comfandi. El hombre era requerido por homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego y era uno de los más buscados de la ciudad desde 2023.

El criminal había modificado su aspecto en varias ocasiones para burlar los controles policiales y evitar su captura. Según las autoridades, utilizaba como fachada una empresa de préstamos, llamada ‘Préstamos Mundial’, para adelantar actividades extorsivas en las comunas 13 y 17.

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“Este individuo utilizaba la modalidad de gota a gota como fachada criminal y se le señala como el presunto determinador del homicidio de otro actor criminal conocido con el alias de Vegeta, ocurrido en el mes de enero en el barrio Bochalema”, señaló el brigadier Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

El prontuario criminal de alias Mico incluye una condena previa de 10 años de prisión, una investigación por desaparición forzada, supuesta autoría intelectual de un asesinato en 2023 y una tentativa de homicidio contra un patrullero en 2022.