La muerte de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, una mujer de 31 años hallada sin vida en un lote del barrio El Lido, en el sur de Cali, tiene consternada a su familia, que ahora pide justicia y respuestas sobre lo ocurrido.

Angustiosa búsqueda en Bucaramanga: adolescente de 16 años desapareció tras salir de su colegio

La víctima fue encontrada sin vida en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades. Desde entonces, sus seres queridos han emprendido una cruzada para exigir que el caso no quede en la impunidad y que se identifique a los responsables del crimen.

María Olga Guevara, hermana de Jenniffer, aseguró que la familia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida y lanzó un contundente mensaje a las autoridades. “No descansaremos hasta que haya justicia”, expresó al pedir avances concretos en la investigación.

Según relató su familia, Jenniffer era una mujer trabajadora, dedicada a sus seres queridos y sin conflictos conocidos que permitieran explicar lo sucedido. Por eso, insisten en que se esclarezcan los hechos y se determine quién o quiénes estarían detrás de su asesinato.

Exigen resultado en la investigación

Los allegados de la víctima hicieron un llamado a la Fiscalía y a los organismos encargados del caso para que se adelanten las diligencias necesarias que permitan reconstruir las últimas horas de vida de la mujer y establecer las circunstancias en las que fue asesinada.

Mientras avanzan las pesquisas, el crimen ha generado indignación entre familiares, amigos y habitantes de la capital vallecaucana, quienes han manifestado su solidaridad con la familia Guevara.

El macabro hallazgo de un costal reveló el trágico final de Marcela Gómez Sepúlveda en Cali

Conmoción por la violencia contra las mujeres

El caso de Jenniffer se suma a otros hechos recientes que han generado preocupación en Cali por la violencia contra las mujeres.

En los últimos días, la ciudad también conoció el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda, otra mujer cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de desaparición dentro de un costal, situaciones que han reavivado el llamado de organizaciones sociales para fortalecer las medidas de prevención y protección.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, mientras su familia mantiene firme su exigencia de justicia y asegura que no cesará hasta conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.