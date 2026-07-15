Alcaldía de Palmira entrega el Bulevar Parques del Olímpico, la mayor inversión pública en la historia del barrio

La Alcaldía de Palmira entregó este sábado 11 de julio el Bulevar Parques del Olímpico, una megaobra de renovación urbana que transformó por completo tres parques del barrio Olímpico, en el occidente de la ciudad, y los integró mediante senderos peatonales incluyentes que conectan con la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez y el nuevo Go Park, un moderno escenario para deportes sobre ruedas y disciplinas urbanas que se encuentra en construcción.

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La administración del alcalde Víctor Ramos aseguró que se trata de la mayor inversión pública realizada en este sector desde la fundación del barrio, el 19 de septiembre de 1980, consolidando un proyecto que busca fortalecer el espacio público, la recreación y la calidad de vida de la comunidad.

Durante el acto de entrega, el mandatario destacó que la obra hace parte de los compromisos asumidos con la ciudadanía y permitirá ofrecer espacios seguros e incluyentes para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

El proyecto fue ejecutado en un plazo de seis meses e incluyó la recuperación integral de tres parques que durante años permanecieron en estado de abandono, con infraestructura deteriorada, acumulación de residuos y pocas condiciones para el encuentro comunitario. Ahora, estos espacios cuentan con zonas de juegos infantiles, áreas para la actividad física, mobiliario urbano, paisajismo, señalización vial y zonas de descanso.

El nuevo bulevar fue diseñado bajo criterios de accesibilidad universal y movilidad sostenible. Los senderos peatonales conectan los tres parques del sector y, además, enlazan el barrio Olímpico con la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez y el futuro Go Park, conformando un corredor para la recreación, el deporte y la movilidad de los peatones.

Para Héctor Fabio Correa, cofundador del barrio Olímpico, la obra representa un hecho histórico para la comunidad. “Con esta obra, el alcalde hizo un gol olímpico”, expresó durante la inauguración, al destacar que nunca antes el sector había recibido una inversión de esta magnitud.

La administración municipal señaló que la transformación urbanística también está acompañada por un proceso de legalización de predios que beneficiará a las familias del sector. Esta iniciativa se desarrolla mediante el Convenio Interadministrativo 0152 de 2024, suscrito entre la Alcaldía de Palmira y la Superintendencia de Notariado y Registro, como parte de la política pública de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Según el gobierno local, este proceso busca brindar seguridad jurídica sobre la propiedad a habitantes que durante décadas no contaron con títulos formales, complementando las inversiones en infraestructura con acciones para mejorar las condiciones sociales y patrimoniales de la comunidad.

Con la entrega del Bulevar Parques del Olímpico, la Alcaldía de Palmira busca consolidar un nuevo espacio para la convivencia ciudadana, la práctica deportiva y la integración comunitaria, al tiempo que impulsa la recuperación del espacio público y el desarrollo urbano en uno de los barrios tradicionales del occidente del municipio.