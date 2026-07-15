Utopía Festival Jazz 2026: esta es la programación del evento que reunirá a grandes artistas en Cali

Cali será sede de una nueva edición del Utopía Festival Jazz, que se realizará del 16 al 18 de julio como parte de la celebración de los 20 años de la Fundación Musical El Colectivo. Durante tres días, la capital del Valle del Cauca reunirá a músicos nacionales e internacionales en una programación que incluirá conciertos, espacios académicos y el lanzamiento de un proyecto dedicado a la reinterpretación de las músicas colombianas en formato Big Band.

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Como antesala al festival, el 15 de julio, a las 7:30 p. m., se presentará el Primer Ciclo Nacional de Conciertos, una iniciativa apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El proyecto busca fortalecer la circulación de las músicas tradicionales de Colombia mediante arreglos en formato Big Band y será inaugurado con un concierto del reconocido arpista colombiano Edmar Castañeda junto a la Punto Baré Big Band.

La programación artística del festival comenzará el 16 de julio con la presentación del saxofonista vallecaucano Harlinson Lozano, quien estrenará un nuevo proyecto de inspiración latina con una fuerte presencia de la percusión.

Un día después, el escenario recibirá al saxofonista mexicano Gerry López, radicado en Suiza y con una destacada trayectoria internacional tras su formación en el Conservatorio de París y la Escuela Superior de Música de México.

El cierre, previsto para el 18 de julio, estará a cargo del pianista estadounidense Sam Farley, director del programa de jazz de la Universidad EAFIT, quien ofrecerá un recital de piano solo con algunos de los estándares más representativos del género, en un formato más íntimo gracias a la incorporación de un piano de cuarto de cola al escenario del festival.

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Además de los conciertos, el Utopía Festival Jazz contará con una agenda académica dirigida a músicos, estudiantes y aficionados. El 15 de julio se realizará un conversatorio con Edmar Castañeda sobre el arpa y la música llanera en formato Big Band; el 17 de julio, Harlinson Lozano y Gerry López ofrecerán un taller conjunto sobre saxofón; y el 18 de julio, Sam Farley liderará un conversatorio enfocado en el desarrollo del lenguaje musical. Todas estas actividades tendrán entrada libre y se llevarán a cabo en Punto Baré.

Con esta edición, la Fundación Musical El Colectivo celebra dos décadas de trayectoria promoviendo el jazz y la formación musical, al tiempo que busca seguir posicionando a Cali como uno de los principales referentes culturales y musicales de Colombia.