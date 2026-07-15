UNGRD bajo la mira: Procuraduría abre proceso contra Olmedo López por irregularidades en contrato de 5.000 millones de pesos

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y otros dos exfuncionarios de la entidad por presuntas irregularidades en un contrato de logística suscrito para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña en 2022.

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La decisión, anunciada este miércoles 15 de julio, también cobija al exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y al exsubdirector general de la entidad y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Víctor Andrés Meza Galván.

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación busca establecer si durante el proceso de contratación se presentaron posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato.

Según el comunicado, la segunda delegada para la contratación estatal advirtió que podrían haberse presentado deficiencias en la planeación del bilateral, además de que el ente disciplinario considera necesario determinar si los análisis de precios y el estudio de mercado fueron razonables y se pueden verificar correctamente.

Otro de los puntos bajo análisis será la legalidad de la selección del contratista y el cumplimiento de sus condiciones de idoneidad. El organismo de control revisará si existieron las adecuadas certificaciones del recibo a satisfacción y la correcta validación de los pagos, además de determinar si durante la ejecución se garantizó una comprobación material del cumplimiento de las obligaciones.

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Con la apertura de la investigación disciplinaria, la Procuraduría iniciará la práctica y recolección de pruebas para establecer si existieron faltas disciplinarias y definir la eventual responsabilidad de los tres exfuncionarios. Esta actuación no constituye una sanción, sino el inicio formal del proceso mediante el cual el ente de control busca esclarecer los hechos relacionados con la contratación adelantada durante la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña en 2022.

Cabe resaltar que la investigación está dirigida a un contrato por $ 5.000 millones de pesos, con el que se buscaba mitigar el impacto de dicha emergencia climática en el país.

Este nuevo proceso se suma a las investigaciones que distintas autoridades han adelantado en los últimos meses sobre la gestión de la UNGRD y el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de desastres y emergencias en el país.