Nuevo temblor en Colombia este sábado 5 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

Colombia volvió a registrar un movimiento sísmico en las primeras horas de este sábado, 5 de septiembre, en medio de una racha de eventos que durante los últimos días ha mantenido bajo observación a varias regiones del país.

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De hecho, en un balance reciente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre se registraron 1.717 sismos en territorio nacional. Durante ese mismo periodo, la entidad destacó un enjambre sísmico en el sur del Chocó y varios eventos que fueron sentidos con fuerza en Santander y Cauca.

¿Dónde fue el temblor de este sábado?

El nuevo evento fue reportado por el SGC a las 6:11 de la mañana de este sábado y tuvo una magnitud de 3,4.

Su epicentro se ubicó en Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor recurrencia de movimientos sísmicos en Colombia.

De acuerdo con el boletín actualizado, el temblor tuvo una profundidad de 152 kilómetros y se localizó a unos ocho kilómetros de Los Santos.

El Servicio Geológico Colombiano indicó además que las coordenadas del evento fueron latitud 6,81 y longitud -73,15.

Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica

Los Santos hace parte de una región conocida por registrar movimientos de manera frecuente debido a la actividad asociada al Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los sectores con mayor concentración de sismos en el país.

Por ahora, no se han reportado afectaciones materiales ni personas lesionadas como consecuencia de este movimiento.

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Aunque la mayoría de estos movimientos pasan inadvertidos para la población, algunos han alcanzado magnitudes e intensidades suficientes para ser percibidos por habitantes de diferentes municipios, por lo que el SGC mantiene un seguimiento permanente de los eventos que se presentan en el país.

El SGC invitó a quienes hayan sentido el temblor a reportarlo a través de su plataforma de Sismo Sentido, herramienta con la que la entidad recopila información sobre la intensidad con la que estos eventos son percibidos en diferentes zonas del territorio nacional.