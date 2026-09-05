Horas después del violento ataque registrado contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, en la noche de este viernes 4 de septiembre, el Ejército Nacional entregó nuevos detalles sobre los hechos que dejaron dos integrantes de la institución muertos y otros cinco afectados.

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La ofensiva comenzó la noche del viernes 4 de septiembre, cuando aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos impactaron dentro de la unidad militar. Tras lo sucedido, las tropas desplegaron un operativo para asegurar las instalaciones y verificar si existían nuevas amenazas en sus alrededores.

De acuerdo con el Comando de la Trigésima Brigada, un pelotón de soldados de la motorizada realizó un movimiento hacia el exterior del cantón como parte de esas labores de seguridad. Fue entonces cuando se produjo un combate de encuentro con presuntos integrantes del ELN.

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En medio de ese enfrentamiento perdieron la vida el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, cuyas identidades fueron dadas a conocer posteriormente por el Ejército Nacional.

La institución también difundió una imagen en memoria de ambos uniformados con el mensaje “Héroes por siempre”, al tiempo que lamentó sus muertes y expresó sus condolencias a familiares, allegados y compañeros.

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