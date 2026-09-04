Dos militares muertos, cinco heridos y una aeronave de la FAC impactada por esquirlas deja el atentado a un batallón en Ocaña

El atentado con drones y fusilería al batallón de infantería de Ocaña, ocurrido esta noche, dejó un capitán y un soldado muertos, además de otros cinco militares heridos.

“¡El ELN acaba de asesinar a dos de nuestros militares en Ocaña!Esta noche, el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN atacó con artefactos explosivos lanzados desde drones el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander. El reporte preliminar confirma el asesinato de un oficial y un soldado profesional, y cinco soldados profesionales heridos. Una aeronave de nuestra Fuerza Aérea también fue alcanzada por esquirlas", escribió en X el presidente, Abelardo De La Espriella.

Fuentes militares le dijeron a SEMANA que seis drones fueron lanzados sobre las instalaciones militares.

La reacción de las tropas fue disparar sus ráfagas para proteger el sistema antidrones que fue instalado con el fin de garantizar la seguridad en la guarnición militar y en las casas fiscales que hay dentro de esta.

Las ráfagas de fusil se escucharon desde diferentes partes del municipio. Incluso, alertó a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, que tuvo que suspender las clases este viernes.

Además, en otros lugares la población civil tuvo que resguardarse en sus casas para evitar ser alcanzados por las balas.

“Ma, escondete, agachate mami, agachate, metete debajo algo, atacan el batallón”, se escucha a un ocañero gritar en un video difundido en redes sociales.

A su vez, un grupo de militares que estaba en el batallón salió a hacer frente a los delincuentes. En el combate, dos fueron heridos de muerte: un capitán y un soldado. Otros cinco fueron heridos.

CATEDRAL DE SANTA ANA DE OCAÑA. OCAÑA NORTE DE SANTANDER MARZO 10 DE 2008. FOTO: GABRIEL PEREZ-GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. Foto: Juan Carlos Sierra

Durante el choque, en el municipio se escucharon las sirenas de ambulancias que trasladaba a uniformados al centro asistencial local.

Inteligencia militar cree que el ataque con esos enjambres ocurrió producto de una retaliación por la captura de alias Firulais, un presunto francotirador del ELN.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que esta persona habría sido designada para atentar contra su vida: “Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”.

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“¡Capturado alias Firu o Firulais, francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la Dijín, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotirador”, expresó.