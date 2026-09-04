Pablo Emilio Carrizzo, famoso bartender que habían reportado como desaparecido en Medellín, murió en un impactante accidente en la vía a la Costa

La angustiosa búsqueda del famoso bartender argentino Pablo Carrizzo, que había sido reportada en Medellín y que había hecho movilizar a las autoridades de esa ciudad, terminó de la manera menos deseada.

Carrizzo fue encontrado sin vida en la morgue de Montería, a donde fue trasladado luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la vía a la Costa Atlántica.

Accidente en el que murió Pablo Emilio Carrizzo, famoso bartender argentino. Foto: Redes sociales

“Desde la Alcaldía de Medellín lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su hija, exesposa, familiares y seres queridos”, publicó esa cartera de la Alcaldía de Medellín.

La foto de Carrizzo comenzó a circular el jueves entre sus amigos, empresarios y el mundo del entretenimiento en Medellín. Angustiados, habían reportado su ausencia como un caso de desaparición.

Pero el argentino había emprendido un viaje en auto hacia Cartagena después de pasar unos días en Medellín, donde prestó una consultoría y compartió con emprendedores del mundo de las bebidas.

De hecho, algunas de sus últimas imágenes fueron tomadas en el reconocido restaurante Mamba Negra, junto a Juan David Zapata, uno de los mejores bartenders del mundo.

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Los últimos contactos que había tenido con sus amigos habían sido el 19 de agosto.

Carrizzo, reconocieron sus allegados, era uno de los líderes del nacimiento de World Class (la competencia de mixología y coctelería más importante y prestigiosa del mundo) en Colombia.

La noticia de su muerte generó fuerte impacto en el mundo del entretenimiento en Medellín y entre sus allegados en Argentina.

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Según el medio TN, Carrizzo se presentaba como un “argentino con corazón colombiano”. Estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina, y se graduó de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, Buenos Aires.

En su perfil de Linkedin, se presentaba como director gastronómico de Grupo K.A.OS. Invesment Group, líder del desarrollo y la gestión de varios proyectos gastronómicos innovadores y rentables, que combinan la excelencia culinaria con la creación de ambientes únicos y atractivos.