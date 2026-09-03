Un nuevo encuentro entre un hipopótamo y un vehículo volvió a generar preocupación en el Magdalena Medio antioqueño. Esta vez, el animal fue grabado mientras corría detrás de un carro en una zona de Puerto Triunfo, Antioquia.

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El hipopótamo apareció detrás del vehículo

El caso ocurrió en la jurisdicción de Puerto Triunfo, donde un habitante del corregimiento Las Mercedes registró en video el momento en el que el hipopótamo avanzaba detrás del vehículo.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y en ellas se observa al animal corriendo detrás del carro por varios segundos.

El caso, fuera de llamar la atención, no tuvo ningún tipo de consecuencia, ni para quienes iban en el carro, ni para el animal, sin embargo, no deja de representar un riesgo el hecho de encontrarse con este tipo de animales en plena vía.

Los hipopótamos pueden reaccionar de forma impredecible, más si se trata de un adulto, por lo que el hecho puso en alerta nuevamente a los habitantes de la región.

#ReporteCiudadano ¦ Un habitante del corregimiento Las Mercedes, en Puerto Triunfo, registró en video un nuevo encuentro con uno de los hipopótamos que habitan esta zona del Magdalena Medio antioqueño. En las imágenes se observa al animal desplazándose detrás del vehículo en el… pic.twitter.com/UKJeYlBv97 — DiariOriente (@diarioriente) September 2, 2026

Un escenario que se repite en las carreteras

Las imágenes difundidas en redes vuelven a poner sobre la mesa los avistamientos de este tipo de animales en la región.

La expansión de los hipopótamos que alguna vez hicieron parte de la Hacienda Nápoles ha hecho que los avistamientos ya no solo se limiten a los límites de esta propiedad.

Cada vez es más frecuente que los habitantes de esta región se encuentren con alguno de estos animales o que algunos vehículos se hayan encontrado sorpresivamente con este visitante.

En marzo de 2026, tres hipopótamos fueron vistos atravesando durante la noche la autopista Medellín-Bogotá, cerca de la Hacienda Nápoles.

En ese momento, se reiteró el llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en los sectores de Doradal y Puerto Triunfo.

Incluso en abril del 2023 se registró la muerte de un hipopótamo luego de chocar contra un auto, en la entrada al corregimiento de Doradal, mientras que los ocupantes del automóvil resultaron con heridas leves.

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¿Qué deben hacer los conductores?

Ante la presencia de estos animales cerca de las vías, la recomendación reportada por las autoridades ambientales es reducir la velocidad, mantenerse atentos al entorno y reportar los avistamientos.

También se ha insistido en que las personas no deben acercarse a los hipopótamos ni intentar ahuyentarlos, debido al riesgo que representa interactuar con animales silvestres de gran tamaño.

El nuevo video vuelve a evidenciar un problema que lleva años en el Magdalena Medio: los hipopótamos continúan desplazándose por espacios utilizados cotidianamente por habitantes y conductores.