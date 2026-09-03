El milagroso rescate de tres personas en el río Ariari: habrían quedado aisladas tras las inundaciones

Las fuertes lluvias que se presentan en el departamento del Meta provocaron el desbordamiento del río Ariari y dejaron a varias comunidades rurales en condiciones de difícil acceso. En medio de la emergencia, tres personas, entre ellas dos adultos mayores, tuvieron que ser evacuadas por vía aérea desde una zona rural del municipio El Castillo.

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El rescate fue realizado por el Comando Aéreo de Combate N.° 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, luego de que las condiciones generadas por el incremento del caudal impidieran o dificultaran el desplazamiento terrestre hacia el sector donde se encontraban los afectados.

La operación fue coordinada por el Centro Nacional de Recuperación de Personal (Cenrp), que activó la respuesta aérea para atender la emergencia. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero UH-60 Black Hawk, identificado como Ángel, con una tripulación preparada para realizar este tipo de maniobras en zonas de difícil acceso.

Debido a las condiciones del terreno, el procedimiento de extracción se realizó mediante una grúa de rescate. La maniobra permitió sacar de manera segura a las tres personas que permanecían en la zona afectada por el desbordamiento del río Ariari.

Rescate en el río Ariari. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

De acuerdo con la entidad, el procedimiento se desarrolló bajo los protocolos establecidos para operaciones de rescate y evacuación, con prioridad en la seguridad e integridad de las personas atendidas.

Una vez culminó la extracción, los tres rescatados fueron trasladados hasta la cancha del municipio El Castillo. Allí fueron recibidos para continuar con el proceso de atención y acompañamiento requerido luego de la emergencia.

El episodio se produjo en medio de una temporada de altas lluvias que ha generado un incremento en el caudal del río Ariari y representa un riesgo especialmente para las poblaciones ubicadas en sectores rurales. En este caso, la imposibilidad de acceder por tierra hizo necesaria la intervención de las autoridades mediante una operación aérea.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó que este tipo de procedimiento permite responder ante situaciones en las que las condiciones del terreno o las afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales limitan el ingreso de los equipos de emergencia por vías convencionales.

La evacuación de las tres personas permitió ponerlas a salvo y trasladarlas a un punto donde pudieran recibir atención. La institución reiteró, además, su capacidad de respuesta para apoyar a las comunidades que resulten afectadas durante la temporada de lluvias, en particular aquellas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso.