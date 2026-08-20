Estos son los 26 generales y almirantes que salen de las Fuerzas Armadas por el cambio de cúpula

SEMANA conoció la lista de 26 generales y almirantes de la República que salen de las Fuerzas Armadas de Colombia, después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunció los altos oficiales que estarán acompañándolo en la cúpula militar y policial.

Se trata del general Hugo López, quien se venía desempeñando como comandante de las Fuerzas Militares en la era Petro, y su colega Royer Gómez Herrera, el ahora excomandante del Ejército Nacional.

Presidente Abelardo De La Espriella reveló los nombres de la nueva cúpula militar: el anuncio lo hizo desde Barranquilla

En la lista también aparecieron los nombres de los mayores generales Juan Carlos Correa, Carlos Rincón, Fabio Caro, Jaime Galindo, Giovanni Rodríguez, Raúl Vargas y Walther Giraldo.

Por el rango de brigadieres generales salieron Juan Miguel Huertas, el polémico oficial salpicado en los archivos de Calarcá; José Luis Esparza, el oficial al que su esposa habría sido acosada sexualmente por el excomandante del Ejército, Eduardo Zapateiro; y el último en la lista fue Federico Mejía.

En la Armada se fueron los almirantes Juan Rozo y Harry Reyna; mientras que de los vicealmirantes salieron Orlando Grisales, Hernando Mattos, Luis Márquez, Carlos Serrano y Adolfo Hernández.

En la Fuerza Aérea también sintieron el efecto los generales Carlos Silva, Alfonso Lozano, Óscar Zuluaga, Andrés Guzmán, Edgar Falla, Juan Tamara y Kerly Sánchez.