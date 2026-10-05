Soldado murió en fuertes combates con las disidencias de las Farc en Caquetá: dos capturados

Las operaciones militares contra los grupos armados ilegales que generan terror en las comunidades no se detienen. Este lunes 5 de octubre, el Ejército Nacional dio a conocer que, en medio de fuertes combates con la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, uno de sus uniformados fue asesinado en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá.

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“En la madrugada de este lunes, 5 de octubre de 2026, tropas del Batallón de Despliegue Rápido n.º 34, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 12, que adelantaban operaciones militares en la vereda Pensilvania, área general del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, sostuvieron un combate de encuentro, al parecer, con integrantes de la Estructura Rodrigo Cadete”, señaló la Fuerza de Tarea Omega tras lo ocurrido.

El uniformado asesinado fue identificado por las autoridades como el soldado profesional Brayan Ome Rojas, quien participaba en las operaciones desarrolladas en esta zona del departamento.

“En desarrollo de esta acción, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Brayan Ome Rojas, quien se encontraba cumpliendo la misión constitucional de proteger a la población y contribuir a la seguridad de esta región del país. Lamentamos profundamente su muerte y honramos su vocación de servicio, entrega y compromiso con Colombia”, indicó el Ejército.

Tras conocerse la muerte del uniformado, la institución dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a sus familiares y seres queridos. La asistencia, según el reporte, comprende apoyo psicológico, espiritual, asistencial y administrativo.

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“Honramos su memoria, su vocación de servicio y el compromiso con el que cumplió la misión de proteger a los colombianos. Su entrega permanecerá en el recuerdo de quienes tuvieron el honor de servir a su lado”, expresaron desde el Ejército.

En medio de esta operación, dos personas fueron capturadas por los uniformados durante el despliegue realizado en esta zona del Caquetá.

“Como resultado preliminar del combate, fueron capturados en flagrancia dos sujetos y se incautó abundante material de guerra. Este material y los capturados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes”, explicó la institución.

Las operaciones militares permanecen activas en la zona de San Vicente del Caguán mientras las tropas del Ejército Nacional buscan consolidar el control del sector después de la confrontación.

“Las operaciones militares continúan en el sector, con el propósito de consolidar el área. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar cumpliendo la misión constitucional, protegiendo a la población civil y preservando la seguridad del territorio”, concluyó la Fuerza de Tarea Omega.