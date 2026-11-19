El avión Hércules C-130 que donó Estados Unidos a Colombia en la reciente visita del secretario de Guerra, Pet Hegseth, fue una nueva muestra de las relaciones en crecimiento en materia de cooperación militar entre las dos naciones.

Pet Hegseth en Bogotá. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La aeronave militar norteamericana que se quedará en el país reforzará la flota de tres Hércules con los que cuenta la Fuerza Aérea. Es decir, que con la entrega de Estados Unidos del C-130, la FAC cuenta con cuatro aviones Hércules, que según fuentes de la autoridad militar, todos se encuentran operativos.

La Fuerza Aérea recientemente había perdido dos Hércules. Uno había sido excluido de circulación tras haber cumplido la vida útil de servicio, mientras que otro, como se recordará, se siniestró en el departamento del Putumayo.

Sobre la visita del Secretario de Guerra, el eje fundamental de la reunión fue la ofensiva que se ejecutará entre las dos naciones en materia de lucha contra los carteles de narcotráfico y terrorismo.

Hegseth destacó la incorporación de Colombia como el decimonoveno país signatario de la coalición de las Américas y señaló que la coordinación entre sus integrantes fortalecerá la respuesta frente a los carteles transnacionales.

Pet Hegseth visitó Colombia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Reiteró que la cooperación se desarrollará con respeto por la soberanía, la Constitución, las leyes y los procedimientos institucionales de cada país.

El avión Hércules C-130 cuenta con un sistema electrónico de control de hélices (EPCS), que mejora la precisión en el control del empuje y reduce las vibraciones.

También incorpora indicadores digitales de combustible, mejoras en los sistemas de comunicaciones y navegación GPS.

Su incorporación a la flota permitirá transportar personal, equipos y suministros, realizar evacuaciones y apoyar misiones humanitarias y de atención de emergencias en distintas regiones del país.