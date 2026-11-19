La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en coordinación con la Policía Nacional, adelantó una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Amazonas. El procedimiento permitió destruir e incautar decenas de equipos utilizados para esta actividad.

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La operación, se denominó Amazonas Libre III y se desarrolló en el sector del río Puré, contando con la participación del Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), así como de las Direcciones de Carabineros (DICAR) y de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional.

El objetivo de la iniciativa era afectar las estructuras logísticas y financieras de estructuras criminales que se lucran de la explotación ilegal de recursos naturales.

De acuerdo con el balance entregado por la FAC, durante el procedimiento se logró la destrucción e incautación de 29 dragones mineros de fabricación brasileña, 40 motores industriales, 68 motores a gasolina y 61 motobombas. También fueron intervenidos 26 equipos de soldadura, dos armas de fuego y 700 gramos de mercurio, elementos empleados en las actividades de extracción ilegal.

Uno de los datos más relevantes del operativo tiene que ver con la capacidad de producción de los dragones mineros encontrados. Según las estimaciones, estas 29 estructuras podían extraer hasta 108 kilogramos de oro al mes, una cantidad que representaría una ganancia de cercana a los 45.600 millones de pesos en mercados ilegales.

La Fuerza Aérea estimó que la intervención ocasiona pérdidas económicas cercanas a los 62.090 millones de pesos, al afectar los equipos y recursos necesarios para mantener la explotación ilícita.

Asimismo, la institución señaló que la operación impacta directamente las finanzas de los frentes Amazonas Jonier Arenas y Carolina Ramírez, al debilitar una de sus fuentes de financiación, las cuales, según estimaciones, obtenían 6.800 millones de pesos mensuales.

La intervención también busca contribuir a la protección de los ecosistemas amazónicos, debido al impacto ambiental que genera la explotación minera ilegal. Entre los elementos incautados se encontraba mercurio, una sustancia que puede representar un riesgo para los recursos naturales.

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En el desarrollo de Amazonas Libre III participaron capacidades aéreas del Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM 2) y del Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), en articulación con las unidades especializadas de la Policía Nacional.

La FAC indicó que continuará fortaleciendo sus capacidades estratégicas en el dominio espacial, con el objetivo de fortalecer la obtención y análisis de imágenes satelitales claves para este tipo de operaciones.