La Unidad Nacional Antidisturbios llegó este martes, 19 de noviembre, a inmediaciones de la carrera Séptima con calle 45, para desplegar el escuadrón y así disipar a los manifestantes que se encontraban protestando en el lugar.

De acuerdo con primeras informaciones, también se presentan desordenes en el corredor de la carrera 30, en el centro de la capital colombiana.

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El concejal Juan David Quintero advirtió sobre la presencia de encapuchados que están atacando las estaciones de Transmilenio del corredor de la NQS.

El concejal Juan David Quintero denunció la presencia de cerca de 10 encapuchados que estarían vandalizando estaciones de TransMilenio en el corredor de la NQS. Foto: SEMANA

De acuerdo con las informaciones del cabildante, se tiene registro de 10 encapuchados, que están vandalizando las estaciones del sistema y afectando a los ciudadanos que se dirigen hacia sus lugares de trabajo.

A la altura de la calle 26 también se registran paraderos de los buses del SITP dañados, pues vandalizaron los vidrios de los mismos.

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Según el último reporte de Transmilenio, con corte a las 02:34 de la tarde, en la Calle 26, se hace contraflujo entre las carreras 33 y 40 en sentido oriente occidente y en el mismo tramo sentido occidente oriente, operando en el carril mixto.

Se reabrieron las estaciones: Centro Memoria, Concejo de Bogotá y Corferias. Sin embargo, hasta el momento la estación Ciudad Universitaria, sigue cerrada.

Los actos vandálicos también afectaron paraderos del SITP en la calle 26, donde fueron destruidos los vidrios de varias estructuras. Foto: SEMANA - ALEJANDRO ACOSTA / Getty Images

En el tramo de la NQS, la flota troncal continúa con retornos en la estación CAD sentido sur-Norte y sentido norte - sur en estación 7 de Agosto. De otro lado, siguen sin prestar servicio las estaciones Av Eldorado, Universidad Nacional, Campin, Tigo y 7 de Agosto. Hasta el momento van 217.744 usuarios afectados.

Estos son algunos puntos de concentración de las marchas en la capital:

Bosa: Estación Bosa, autopista Sur entre calles 63 sur y 65C sur.

Estación Bosa, autopista Sur entre calles 63 sur y 65C sur. Engativá: Portal 80, calle 80 con carrera 91.

Portal 80, calle 80 con carrera 91. Santa Fe y La Candelaria: Parque Nacional, carrera Séptima con calles 36 y 26. Destino: Plaza de Bolívar.

Parque Nacional, carrera Séptima con calles 36 y 26. Destino: Plaza de Bolívar. Usme: Puente de la Dignidad, avenida Caracas con calle 76B.

Puente de la Dignidad, avenida Caracas con calle 76B. San Cristóbal: Avenida Primero de Mayo con carrera Décima. Destino: Plaza de Bolívar.

Avenida Primero de Mayo con carrera Décima. Destino: Plaza de Bolívar. Suba: Parque Fundacional de Suba, carrera 90 con calle 146C Bis.

Parque Fundacional de Suba, carrera 90 con calle 146C Bis. Kennedy: Portal Américas, avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio.

Portal Américas, avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio. Puente Aranda: Rotonda de la carrera 50 con calle Tercera.

Rotonda de la carrera 50 con calle Tercera. Tunjuelito: Avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés y carrera 33, barrio San Vicente; y autopista Sur con avenida Boyacá, sector La Sevillana.

Avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés y carrera 33, barrio San Vicente; y autopista Sur con avenida Boyacá, sector La Sevillana. Chapinero: Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72.

Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72. Teusaquillo: Monumento almirante Padilla, Park Way, carrera 24 con calle 37; y embajada de Israel, calle 26 con carrera 57.

TransMilenio reportó 217.744 usuarios afectados por las movilizaciones. Aunque reabrieron las estaciones Centro Memoria, Concejo de Bogotá y Corferias, Ciudad Universitaria continuaba cerrada. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA