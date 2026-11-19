Un violento crimen contra una mujer se registró al interior de un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá.

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La Policía confirmó que un sujeto de 41 años de edad encerró a la víctima, de 48 años y quien sería su compañera sentimental, en una habitación, le roció una sustancia inflamable y le prendió fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre y en las últimas horas se logró la captura del señalado agresor.

La situación le ocasionó a la mujer quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 45 % de su cuerpo, lesiones que comprometieron su vida. De hecho, estuvo seis días inconsciente, por lo que ha tenido que recibir atención médica especializada en diferentes hospitales y su estado todavía es delicado.

Este es el momento en el que la Policía llevó a cabo la captura. Foto: Policía de Bogotá

El hombre también presentó quemaduras en alrededor del 6 % de su cuerpo, algo que se dio, al parecer, durante el ataque contra su pareja.

Tras adelantar las labores investigativas y recopilar los elementos materiales probatorios, las autoridades lo identificaron y establecieron su presunta responsabilidad en el crimen. Por esto, se expidió una orden de captura en su contra y la misma se hizo efectiva en el área de urgencias de un hospital de la localidad de Usaquén.

De acuerdo con las pesquisas que se han adelantado hasta el momento, esta no sería la primera vez que la víctima sufre una agresión, ya que algunos testimonios dejarían en evidencia que el sujeto, presuntamente, tuvo varios episodios de violencia física, amenazas y comportamientos agresivos durante la relación sentimental.

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“Asimismo, se estableció que el capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, hurto y deserción”, indicó la Policía.

El hoy procesado fue presentado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con secuestro simple. El togado impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

De acuerdo con cifras de la Policía, en lo corrido del presente año se ha capturado a 18 personas por el delito de feminicidio.