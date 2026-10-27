Nuevo feminicidio estremece a Bogotá: mujer fue asesinada, al parecer, por su pareja sentimental con un arma cortopunzante

Un nuevo hecho de violencia cegó la vida de una mujer de 28 años en la ciudad de Bogotá durante la madrugada de este martes, 27 de agosto. Los hechos se presentaron en el barrio Villa María, en la localidad de Suba.

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De acuerdo con el teniente coronel Juan Arango, Oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, uniformados de la zona recibieron una llamada de alerta por una pelea que se estaría registrando al interior de un apartamento.

Una vez llegaron al sitio e ingresaron, se encontraron con una estremecedora escena: la víctima estaba con varias lesiones ocasionadas, al parecer, por un arma cortopunzante. Detrás de todo estaría su pareja sentimental, un hombre de 30 años de edad.

De inmediato, los agentes auxiliaron a la mujer y la trasladaron hasta un centro médico. Lamentablemente y pese al esfuerzo de los trabajadores de la salud, las heridas fueron letales y la víctima falleció mientras que era atendida.

El coronel Arango confirmó que el señalado agresor fue capturado en el sitio y puesto a disposición de las autoridades competentes.

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Por el momento, se avanza en las investigaciones para lograr esclarecer en su totalidad cuáles fueron los motivos que desataron la pelea y todo lo que hay detrás del crimen. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de la víctima y el agresor.

Según cifras oficiales, entre los meses de enero y julio del presente año en la ciudad de Bogotá se han registrado 11 feminicidios, dos casos más que si se comparan los números con el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades han hecho un llamado constante a la comunidad para que cualquier conflicto se solucione de manera pacífica y a través del diálogo. Al tiempo y ante las situaciones de violencia en contra de la mujer, desde varios sectores se ha pedido reforzar las estrategias para evitar esto.