En un viaje de bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), los pasajeros vivieron momentos de angustia cuando un hombre armado con un cuchillo comenzó a intimidar a los usuarios y a quitarles sus pertenencias.

El atraco reportado este martes hace parte de la lista de casos de inseguridad en el transporte público de Bogotá.

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Un hombre armado con un cuchillo

De acuerdo con el relato dado por algunas de las víctimas, el sujeto comenzó a atacar a los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo.

La amenaza con un cuchillo de gran tamaño generó momentos de tensión, mientras el hombre exigía que le entregaran sus pertenencias.

“Empezó a atracar a todos” dijeron las víctimas, resumiendo el momento del asalto y la manera como actuó el delincuente para lograr su objetivo.

Entre los objetos hurtados a los pasajeros mencionados en el reporte oficial, se encuentran un bolso, un computador y un teléfono celular.

Imagen Policía Nacional Foto: Policía Nacional

Temor entre los pasajeros

Más allá del robo de los objetos personales, la situación fue mucho más traumática para quienes viajaban en el SITP.

Según el reporte periodístico de BluRadio, e hombre intentó apuñalar a varios pasajeros, lo que elevó el riesgo para quienes viajaban en el bus.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los usuarios del transporte público en Bogotá, quienes pueden quedar expuestos a amenazas dentro de los vehículos durante sus desplazamientos cotidianos.

Hasta el momento, no hay información que confirmen la captura del presunto responsable. Los hechos son investigados para poder dar con el responsable de este hecho de inseguridad.

El atraco reportado este martes no es el único caso reciente de inseguridad en el transporte público de Bogotá.

El pasado 15 de octubre, un pasajero se enfrentó a dos presuntos ladrones que estaban robando a los usuarios de un bus del SITP en el sector de El Lucero, en Ciudad Bolívar.

Durante el forcejeo, el hombre sufrió una herida con arma blanca en una mano, mientras otros pasajeros ayudaron a retener a uno de los señalados responsables, según informó Infobae.

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Un día después, se informó sobre la captura de un hombre señalado de robar a una mujer y a un menor de edad en un bus que circulaba por La Candelaria.

El sospechoso habría utilizado un arma cortopunzante para intimidarlos y fue interceptado por uniformados cuando intentaba escapar.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó varios elementos que habían sido hurtados.

Las autoridades siguen trabajando sobre la implementación de planes de seguridad que garanticen tranquilidad a quienes hacen uso del transporte público.