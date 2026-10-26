TransMilenio se pronunció sobre polémico video de usuaria indignada por no poder ingresar lavadora al sistema

La empresa TransMilenio y la Policía Metropolitana de Bogotá emitieron un pronunciamiento oficial ante la viralización de un video en redes sociales en el que una usuaria criticó la intervención del personal de control en una estación del sistema de transporte masivo.

Con un bisturí: capturado hombre que robaba partes de los buses de TransMilenio

La mujer denunció públicamente que las funcionarias del punto le impidieron el paso y solicitaron el acompañamiento de las autoridades para aplicarle un comparendo cuando pretendía abordar la infraestructura portando un electrodoméstico. El sistema integrado de transporte público rechazó el intento de ingresar elementos sobredimensionados a las estaciones y buses del sistema.

“Me parece injusto”: el reclamo viral de una pasajera tras intentar meter una lavadora a una estación de TransMilenio

En la grabación compartida en plataformas digitales, la ciudadana manifestó su desacuerdo con la restricción impuesta por el personal operativo, argumentando que la lavadora era de tamaño reducido y no representaba una mudanza a gran escala.

La pasajera cuestionó la presencia de los uniformados de la Policía Nacional y calificó la sanción como una medida desproporcionada dentro del servicio público. “Simplemente porque vamos a pasar una lavadora, nos ponen problema en una buseta para venir a ponernos problema por una simple lavadora para montar en un Transmilenio”, expresó la usuaria durante el reclamo registrado en la red social.

Fundamentos normativos y riesgos para la seguridad vial

Frente al impacto mediático del suceso, la entidad gestora del transporte en la capital emitió un comunicado institucional para precisar el marco legal que rige el uso de los buses articulados, portales y estaciones.

Y antes brava la señora 🙄 vean este video completo 🚨 En la estación Comuneros de @TransMilenio, una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso. ¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público? A veces no entiendo en qué piensa la gente … Bogotá necesita reglas claras y respeto por el sistema que millones de ciudadanos utilizan a diario. RESPETEMOS LA CIUDAD ❤️ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 25, 2026 4

La empresa citó las disposiciones de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la cual establece sanciones pecuniarias e infracciones para quienes obstaculicen el flujo de pasajeros o generen actos que alteren la tranquilidad de los demás usuarios en el transporte público. El Código Nacional de Convivencia y el Manual del Usuario prohíben el ingreso con cargas sobredimensionadas a la infraestructura del sistema.

Asimismo, el organismo de control vial enfatizó que la restricción de objetos voluminosos busca preservar las condiciones de seguridad dentro de los vehículos y plataformas de abordaje. La empresa explicó que el traslado de cargas de gran tamaño obstruye los corredores de circulación y representa un factor de riesgo en el evento de requerirse una evacuación de emergencia por situaciones imprevistas.

TransMilenio reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar el Manual del Usuario y acatar las directrices del personal de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y el flujo eficiente de los pasajeros en la ciudad.