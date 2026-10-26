Sacar el pasaporte en Colombia, ¿qué cambiaría para los ciudadanos tras el choque entre Cancillería y Portugal?

La Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal tienen versiones enfrentadas sobre un informe que evalúa el funcionamiento del nuevo modelo de pasaportes.

Mientras avanza la disputa judicial, los ciudadanos quieren saber si la controversia tendrá efectos en las citas, la expedición y la entrega del documento.

La controversia se intensificó el 26 de octubre, después de que Portugal asegurara que la Cancillería se negó a firmar un informe sobre el funcionamiento del nuevo modelo de pasaportes.

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Portugal asegura que la Cancillería se negó a firmar

La nueva controversia se conoció después de que la Casa de la Moneda de Portugal presentara un memorial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para responder a los cuestionamientos formulados por la Cancillería.

Según la representación portuguesa, el informe había sido concertado previamente, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se negaron a firmarlo en el último momento.

“El texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento el Ministerio de Relaciones (…)”, se lee en la misiva presentada por Felipe de Vivero Arciniegas, apoderado de Portugal.

Portugal también sostuvo que la presentación del reporte conjunto no obedeció a un acuerdo voluntario, sino a una orden impartida por el tribunal.

Por ello, rechazó las afirmaciones de la Cancillería y defendió que sus actuaciones se desarrollaron de buena fe.

El Ministerio aseguró que el servicio continuaba con normalidad, que las oficinas expedidoras y los consulados mantenían la atención y que las citas previamente programadas seguían vigentes. Foto: Cancillería / El País / Montaje: Semana

¿Por qué la Cancillería cuestionó el informe?

La posición del Ministerio quedó consignada en dos memoriales presentados el 20 y el 21 de octubre.

En ellos, la entidad sostuvo que no había aprobado el contenido del documento y cuestionó que incluyera su logo sin la firma de un funcionario autorizado.

La Cancillería advirtió que esa presentación podía dar la impresión de que todas las entidades involucradas compartían la información y las conclusiones del informe.

En uno de sus escritos, el Ministerio afirmó: “Se pretende inducir en error al Tribunal”, al referirse a la apariencia de un acuerdo entre las partes sobre el contenido del reporte.

La cartera también solicitó que no se le diera trámite al documento y pidió tiempo para contrastar la información y presentar su propio informe.

De esta manera, el tribunal tiene ante sí dos versiones enfrentadas: Portugal sostiene que el texto fue concertado y que el Ministerio se negó a firmarlo; la Cancillería rechaza que el reporte represente su posición institucional.

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La suspensión de los convenios no significa automáticamente que todos los trámites estén cancelados.

No obstante, la controversia sí mantiene abierta la discusión sobre los mecanismos con los que el Gobierno garantizará la expedición de los documentos mientras se resuelve el proceso.

El 17 de septiembre, la Cancillería anunció una declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte y las etiquetas de visas colombianas.

En ese comunicado, el Ministerio aseguró que el servicio continuaba con normalidad, que las oficinas expedidoras y los consulados mantenían la atención y que las citas previamente programadas seguían vigentes.

Esa información corresponde al anuncio oficial de septiembre. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos consultar las comunicaciones más recientes de la Cancillería y confirmar las condiciones de su cita.