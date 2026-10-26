Teófilo Gutiérrez sufre nuevo desplante en Junior: vuelve y le pasa con Sebastián Viera

Cero y van dos sobre Teófilo Gutiérrez. El experimentado delantero no entró en la convocatoria de Junior para el partido contra Boyacá Chicó en Tunja y sigue pagando las consecuencias de sus declaraciones.

Tabla de reclasificación tras los resultados de Atlético Nacional, Medellín, Cali y Tolima

La semana pasada ya había sido descartado para el duelo contra Águilas Doradas y se esperaba que estuviera en la lista de viajeros de cara al viaje a Boyacá; sin embargo, Sebastián Viera decidió dejarlo en Barranquilla.

Aunque la cuenta oficial de Junior no ha revelado la convocatoria oficial, Teo Gutiérrez brilló por su ausencia en la salida hacia el aeropuerto y desde ya quedó descartado.

La única novedad confirmada es el regreso de Juan David Ríos, quien cumplió su fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y tomó el lugar de Harold Rivera en la delegación del cuadro rojiblanco hacia la ciudad de Tunja.

Se complica la situación de Teófilo Gutiérrez

Con cuatro partidos por delante en el campeonato, la última temporada de Teófilo Gutiérrez como futbolista profesional podría terminar de manera impensada.

Sus declaraciones sobre el manejo de la nómina, que fueron tomadas como una crítica directa a Sebastián Viera, han generado división en la hinchada. Teo aseguró que fue una entrevista grabada hace varios días; sin embargo, las palabras que usó no le cayeron bien al cuerpo técnico.

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre Nacional 2-1 Medellín: habló de Amaranto Perea

El viernes pasado le preguntaron a Viera si la ausencia de Teófilo estaba relacionada con dichas declaraciones y así respondió: “No pasó nada extraordinario. Lo que pasa es que casualmente queda por fuera Teo después de todo lo que ha pasado. Yo solo puedo llevar 20 a la convocatoria y siempre van a quedar jugadores fuera”, explicó.

“Teo es importante. Conmigo, Teo ha jugado mucho de titular o a entrando desde el banco. Siempre ha sido pieza clave en mi esquema. Ahora sale de la convocatoria y es todo un drama, pero no tendría que ser así”, añadió.

Pero al preguntarle sobre el posible regreso de Teófilo Gutiérrez para el duelo de Junior contra Boyacá Chicó, decidió dejarlo en duda. “No sé si vaya. Tengo que revisar quién está mejor, cómo vamos a plantear el partido y ahí miraré quiénes van y quiénes se quedan”, sentenció.

Teófilo Gutiérrez en el partido entre Junior y Fortaleza en Bogotá. Foto: Colprensa

Teo, descartado por segunda vez

Finalmente, el técnico Sebastián Viera ha decidido jugársela con el mismo equipo que le ganó a Águilas Doradas. La ilusión de clasificar a los cuadrangulares depende de conseguir una victoria en Tunja, cancha que históricamente ha sido difícil para el ‘Tiburón’.

El partido de Boyacá Chicó vs. Junior está programado para este martes, 27 de octubre, a las 8:10 de la noche y corresponde a la fecha 5 (aplazado) de la Liga BetPlay.