Tabla de reclasificación tras los resultados de Atlético Nacional, Medellín, Cali y Tolima

Atlético Nacional sigue siendo el líder absoluto en la tabla de reclasificación. El conjunto verdolaga venció a Independiente Medellín en el clásico paisa de la Liga BetPlay y llegó a 87 puntos en total.

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Por otra parte, Deportes Tolima cayó en condición de local contra Deportivo Pasto (0-1) y Deportivo Cali se llevó un empate de su visita a Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo (1-1).

La tabla de reclasificación, que define los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, está en plena etapa de definición con los cuadrangulares a la vuelta de la esquina. América y Santa Fe son escoltas de Nacional en la parte alta, mientras que Junior sigue en la cuarta posición a pesar de su mal semestre.

Así quedó la tabla de reclasificación tras los partidos del domingo:

Atlético Nacional, líder en las dos tablas

Bajo las órdenes de Lucas González, Atlético Nacional volvió a ganarle a Medellín como había sucedido en los cuartos de final de la Copa BetPlay y se consolidó en el liderato de las dos tablas.

En la Liga BetPlay 2026-II marcha primero con 32 puntos y en reclasificación tiene una diferencia prácticamente inalcanzable respecto a sus rivales.

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A pesar de ese buen momento, el cuerpo técnico está preocupado por el desgaste físico que significó haber jugado cuatro partidos en una semana. “Nos enfrentamos en dos clásicos. Afortunadamente ganamos los dos. Pero ellos juegan un partido entre los dos clásicos y nosotros jugamos tres, dos de visitante. Es algo absurdo y lo dije antes y lo repito, ojalá no se vuelva a repetir”, declaró Lucas González en rueda de prensa.

“Si jugáramos nosotros como tendría que jugar todo el mundo, cada tres, cuatro días, con un calendario apretado y no a las 48 horas, y a dos partidos consecutivos de visitante con solamente dos días de recuperación entre partidos, no tendríamos que nosotros cambiar tanto”, explicó el DT.

El balance de esta maratón de partidos fue de tres victorias y una derrota. “El equipo está reventado. Es normal que estén reventados. Ahora tenemos tres días y jugamos el cuarto día. Entonces, por fin vamos a poder tener un día libre mañana para que los chicos compartan con sus familias, piensen en otra cosa que no sea fútbol y después quedan dos días para preparar el partido con Santa Fe. Así que están cansados, normal”, afirmó.

Atlético Nacional ya tiene asegurado su cupo en los cuadrangulares y ahora tratará de pelear por el ‘punto invisible’ como ventaja deportiva en caso de empate a puntos.