Lucas González habló de Cardona y respondió a sus críticos en medio de la presión por James y Rengifo

Fue un golazo de Edwin Cardona en el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, aplazado por la fecha 14 de la Liga Betplay. El volante contó con el apoyo del técnico Lucas González y fue titular en el compromiso contra el último de la fecha. Una obra maestra de su autoría dio el impulso para el 3-0 final.

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Desde mitad del campo, al minuto 13, el volante aprovechó su excelente pegada para bañar al portero rival. Fue una anotación de la más alta factura que hizo sonreír hasta a James Rodríguez en las tribunas, el cual no fue convocado para dicho juego de Liga BetPlay.

Tras la actuación de Cardona, el técnico Lucas González se refirió al jugador, lo defendió, lo elogió y respondió a sus críticos. El entrenador verdolaga le dio todo su apoyo y dejó claro que su presencia es clave en medio de la rotación durante el remate de temporada y con otras estrellas como James Rodríguez y Juan Rengifo, que aumentan la competencia por un lugar en el equipo.

“Es un excelente jugador, no hay más que decir. Su carrera internacional fue exitosa y, afortunadamente para nosotros, tiene esta camiseta y es el club del que es hincha. Mi trabajo es igual con todos y a Edwin le gustan las normas claras, la exigencia y los entornos de alta competencia”, dijo Lucas González en rueda de prensa.

🔝⭐️"CARDONA ES UN GRAN JUGADOR, QUIEN LO CRITICA ES PORQUE NO LE CAE BIEN" 🗣️🇳🇬Lucas González, Técnico de Atl. Nacional acerca de las cualidades con las que cuenta el mediocampista, también se refirió a quienes lo critican 📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días https://t.co/5PqHqlrRhL — El VBAR (@VBarCaracol) October 23, 2026

“Edwin es un líder en todo el sentido de la palabra. Cuando está en el campo, hay muchas probabilidades de que haga gol y menos de que nos hagan gol. Eso de que ralentiza o que el equipo sufre es para personas a las que Edwin no les cae bien o le tiran solamente”, agregó el joven DT.

Gol Puskás de Cardona

El estadio entero se puso de pie y en el relato hubo emoción total por una anotación que podría aspirar al Premio Puskás. Edwin recibió en el mediocampo y, sin mucho espacio para avanzar, encontró el perfil muy rápido, midió y lanzó el remate que dejó sin posibilidades al arquero del Pasto.

🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA! #LALIGAxWIN https://t.co/nwgufk5V6D — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

Esta no es la primera vez que Edwin anota un gol de semejante factura. Es una jugada que hace parte de su repertorio. Semestres atrás, también ante Deportivo Pasto, así como frente a otro par de clubes, marcó con remates lejanos que sorprendieron a los respectivos porteros.

Se espera que en el clásico ante el Medellín vuelva la rotación y Cardona podría estar en la suplencia.