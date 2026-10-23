“Por problemas económicos”: la insólita razón por la que Giovanny Ayala prometió “contenido para adultos”

El cantante colombiano de música popular Giovanny Ayala generó revuelo en sus redes sociales tras publicar un video en el que asegura que incursionaría en el “contenido para adultos” debido a supuestas dificultades económicas.

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Sin embargo, la publicación dio un giro imprevisto cuando el propio artista aclaró que se trataba de una broma enfocada en la salud de personas mayores de 40 años.

En la grabación difundida en sus perfiles oficiales, el intérprete de música popular apareció vistiendo una bata de baño dentro de una habitación y con un semblante serio para transmitir el mensaje.

En la descripción del video, el artista incluyó la frase “Las apariencias engañan”, anticipando la naturaleza del contenido.

Durante los primeros segundos del video, Ayala afirmó estar atravesando un momento económico complejo, argumento con el cual justificó la supuesta decisión de cambiar de faceta.

“Por problemas económicos, yo estoy haciendo y es una decisión muy difícil. Mañana muy temprano será mi primer video para adultos”, manifestó el cantante en la publicación original.

La declaración provocó reacciones inmediatas entre los internautas. Diversos usuarios interpretaron la afirmación como el inicio de actividades en plataformas de suscripción de contenido explícito como OnlyFans, una tendencia a la que se han sumado a otros personajes del entretenimiento en los últimos meses.

A pesar de la expectativa inicial generada por el uso del término, el artista aclaró instantes después que la propuesta no guardaba relación con material explícito sexual, sino que respondía a un juego de palabras.

Según explicó el intérprete, el concepto de “contenido para adultos” será utilizado para compartir material informativo sobre salud preventiva, hábitos de vida saludables y condiciones médicas comunes.

“Estaremos hablando del colesterol, la diabetes y de muchas cosas que van a servir para los mayores de 40 años. Estén muy pendientes”, señaló Ayala al cierre del video.

Tras la aclaración, los seguidores del cantante reaccionaron en la sección de comentarios con mensajes de humor y destacaron el manejo del doble sentido en la publicación. Otros usuarios manifestaron su interés en los temas de salud y de autocuidado anunciados por el artista.

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“De la música a Sábado Feliz” y “Me tocó abrir el video y verificar porque creí que estabas en bola”, fueron algunas de las reacciones compartidas por los seguidores.

Otros aprovecharon la publicación para hacer referencia a Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, quien recientemente participó en una producción para adultos junto a la modelo María Gelvis, conocida en redes sociales como La Favorita.