Tuto Patiño no se quedó callado tras desacuerdo con Pautips en ‘MasterChef’: su reacción causó sorpresa

Durante el más reciente reto de campo de MasterChef Celebrity, realizado en Santa Marta, los participantes se enfrentaron a una incómoda situación que terminó generando cierta discordia entre los equipos y causando varias reacciones en redes sociales.

El momento de tensión se presentó cuando Paula Galindo, mejor conocida en el mundo digital como Pautips, y la actriz Marcela Carvajal se quedaron con todo el suero costeño disponible para utilizarlo en la preparación de sus platos.

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Esta acción no pasó desapercibida entre los demás participantes del famoso concurso de cocina, pues el ingrediente también era necesario para sus preparaciones. Sin embargo, antes de hacer cualquier reclamo, optaron por hablar con sus compañeras para tratar de compartir un poco ese producto.

Ante la propuesta realizada por sus compañeros Emmanuel, Tuto Patiño, Robert Farah y Emiro Navarro, Pautips respondió con un contundente: “No”.

Según explicó la creadora de contenido, inicialmente no aceptó el trato que le expusieron sus compañeros porque se encontraba preparando una receta que requería utilizar prácticamente todo el suero disponible en la despensa.

Además, afirmó que si se arriesgaba a hacerlo, jamás se perdonaría que la receta quedara mal y pusieran en riesgo su permanencia en el reality, que se transmite por el Canal RCN.

Anonadados con su respuesta, Emiro se atrevió a mencionar que probablemente era parte de su estrategia, “dejar a sus compañeros sin comida”.

En medio de este tenso momento, Pautips expresó frente a las cámaras del programa: “Déjenme preparar mi salsa y, si me queda, les doy, ¿sí? Aquí en realidad uno está como en doble moral, porque, primero, los quiero mucho, son mis amigos y claramente quiero que les vaya bien, pero esto es una competencia”.

De esta manera, la influenciadora defendió su decisión reiterando que debía pensar en el resultado de su equipo.

Finalmente, tras terminar la preparación que realizaron juntas, Marcela y Pautips decidieron compartir el suero que les había sobrado, decisión que agradecieron sus compañeros para poder culminar el reto.

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Por eso, en medio de la ola de reacciones que generó esta situación, Tuto no se quedó callado y se pronunció en una reciente publicación que hizo el Canal RCN, reviviendo la discordia por el suero costeño.

“Jajajaja, el que se duerme se lo lleva la corriente literal, jajaja; pero sí nos dieron el suerito ❤️”, escribió el actor, dejando en evidencia que el desacuerdo que protagonizaron en este capítulo de MasterChef logró superarse sin mayores disgustos.