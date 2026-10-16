“No peleen”: la fuerte discusión entre Pautips y ‘Tuto’ Patiño en MasterChef que obligó a Robert Farah a intervenir

Durante la emisión del capítulo de MasterChef Celebrity Colombia correspondiente a este jueves, 15 de octubre, los participantes ‘Tuto’ Patiño y Paula Galindo, conocida en plataformas digitales como Pautips, protagonizaron un intercambio de opiniones en el marco del reto de salvación.

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El momento generó la intervención directa de su compañero de equipo, el extenista Robert Farah, quien buscó mantener la calma en la cocina antes de la evaluación del jurado.

El episodio expuso los retos de comunicación que afrontan los concursantes cuando se desarrollan dinámicas a ciegas o con aislamiento, situaciones en las que la precisión de las indicaciones es determinante para el resultado del plato.

Este reto de salvación exigía un alto nivel de coordinación y confianza entre los integrantes de cada grupo.

La regla principal establecía que el capitán debía dirigir la preparación desde una zona aislada, con comunicación exclusivamente a través de micrófono y sin la posibilidad de observar lo que sucedía en los puestos de cocina.

En esta ocasión, la responsabilidad de impartir las instrucciones recayó en el actor ‘Tuto’ Patiño, mientras que en la ejecución directa de la receta en la mesa de trabajo se encontraban Pautips y Robert Farah.

Aunque a lo largo del tiempo reglamentario la elaboración avanzó sin contratiempos mayores, la dificultad se hizo evidente al emplatar y presentar la propuesta ante el cuerpo de jurados.

Al momento de presentar el plato para la respectiva degustación, Pautips manifestó abiertamente su inconformidad con la guía recibida.

Según argumentó la creadora de contenido, las indicaciones transmitidas por Patiño carecieron de la claridad necesaria en pasos clave, lo que generó dudas y complicaciones técnicas durante el proceso de cocción.

Ante las observaciones de su compañera, ‘Tuto’ Patiño respondió defendiendo su desempeño al micrófono, lo que dio inicio a un breve intercambio de posturas sobre la responsabilidad en los fallos del plato.

Hubo una fuerte discusión entre Pautips y ‘Tuto’ Patiño en MasterChef. Foto: Canal RCN

Al notar la creciente tensión entre ambos, Robert Farah decidió intervenir para apaciguar el momento y enfocar la atención en el juzgamiento.

“No peleen, ya, estaba rico”, expresó el exdeportista, intentando matizar la discusión mientras otros participantes del programa también hicieron un llamado a la calma desde la estación de trabajo.

Pese a los desacuerdos manifestados por los integrantes del equipo sobre la claridad de la receta y la ejecución, los chefs evaluadores destacaron el sabor general de la preparación presentada.

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Sin embargo, los jueces señalaron que el plato no alcanzó un nivel de ejecución perfecto, debido a pequeñas imprecisiones en la técnica.

Pautips es una de las pioneras en el formato de contenidos de estilo de vida en Colombia y ‘Tuto’ Patiño es reconocido por su trayectoria en la actuación y presentación; ambos continúan en competencia afrontando las exigencias de la cocina más famosa del país.