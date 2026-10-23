El fuerte accidente que sufrió Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity y la polémica jugada de Pautips que enfureció a la cocina

Las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia en Santa Marta dejaron una sensación de intensidad en los televidentes, la jornada estuvo marcada por dos acontecimientos centrales:

El accidente de la presentadora Claudia Bahamón, quien sufrió una fractura en la nariz, y los desacuerdos entre los concursantes durante el desarrollo de una prueba culinaria en equipos.

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A pesar del accidente, la presentadora decidió no interrumpir el programa, apareciendo en pantalla con un vendaje en el rostro para finalizar la jornada de competencia.

Según el relato compartido por la propia presentadora durante la emisión del episodio, el incidente ocurrió en las instalaciones del hotel de concentración en Santa Marta, mientras compartía un espacio de descanso en la piscina junto a varios participantes del programa, entre ellos Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Emiro Navarro.

De acuerdo con lo expresado por Bahamón en el programa, el imprevisto se produjo mientras nadaba e impactó contra la estructura interna de la piscina:

“Tuve un pequeño accidente que a todos los atletas como yo nos pasa, que las piscinas se nos acortan [...] Me puse a nadar, y nadé y nadé y nadé y no vi nada, y se me atravesó una playita de la piscina, como ese escaloncito, y se me fracturó en dos la nariz”, explicó la conductora ante las cámaras.

La presentadora abordó el hecho con sentido del humor al referirse a la reacción de Emiro Navarro, bromeando sobre las reiteradas ocasiones en las que el creador de contenido ha manifestado en todo afable su interés por asumir la conducción del reality:

“Emiro estuvo y dejó todo preparado y salió corriendo y dijo: ‘ahora sí, voy a poder reemplazarla’”, comentó entre risas la comunicadora.

A pesar de la recomendación de reposo tras diagnosticársele la doble fractura en el tabique nasal, Bahamón decidió continuar al frente del formato para coordinar el reto de campo junto a los aspirantes.

Paralelamente al estado de salud de la presentadora, el desarrollo de la prueba gastronómica generó choques entre los equipos en la playa de Santa Marta. Tras la conformación de los grupos por parte del participante Sebastián Vega, las dinámicas del juego provocaron molestia por la reserva de ingredientes esenciales.

El equipo integrado por la creadora de contenido Pautips y la actriz Marcela Carvajal acaparó las existencias iniciales de suero costeño y camarones disponibles en la despensa para garantizar su preparación culinaria.

Esta decisión estratégica generó inconformidad en otros competidores, incluidos Emmanuel Restrepo, Tuto Patiño y Robert Farah, quienes manifestaron requerir parte del insumo para sus respectivas recetas.

Ante las reiteradas solicitudes de sus compañeros para compartir la materia prima, Galindo argumentó que esperaría a finalizar la preparación de su plato para proporcionarles lo que sobrara.

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“Si nos sobra, porque primero tengo que ver qué tanto necesita nuestra preparación”, sostuvo la influenciadora, enmarcando su decisión dentro de las reglas de juego de la competencia.

Tras concluir sus preparaciones, el equipo naranja entregó el excedente de suero costeño a las demás mesas de trabajo. El extenista Robert Farah confirmó posteriormente ante las cámaras que el gesto permitió calmar la tensión de la jornada y sellar una tregua entre los participantes.