Así reaccionó James Rodríguez al golazo de Edwin Cardona en Atlético Nacional vs. Pasto

James Rodríguez, que no fue convocado para el partido de Atlético Nacional ante Deportivo Pasto, reaccionó en el palco al espectacular golazo convertido por Edwin Cardona desde media cancha.

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Sobre los 15 minutos de partido, Cardona recibió el balón en la bomba central y giró sobre su eje para quedar de cara a la portería rival. El volante antioqueño vio adelantado al portero Geovanni Banguera y remató de larga distancia para marcar uno de los mejores goles del semestre.

Las cámaras de la transmisión oficial grabaron la reacción de James, que se remitió a aplaudir a su compañero de equipo. “Qué golazo”, dijo tras ver la anotación de Edwin Cardona.

Atlético Nacional tuvo una noche redonda en el Atanasio. Además de sumar otra victoria ante su gente, el cuadro verdolaga se trepó a la primera posición de la Liga BetPlay con 29 puntos.

Las declaraciones de Edwin Cardona

Como era de esperarse, Edwin Cardona fue elegido como la figura del partido y habló sobre el golazo de media cancha que es tendencia en redes sociales.

“En la cancha uno toma esas decisiones y fue acertada. Siempre lo trabajo, en los entrenamientos he hecho varios”, dijo. “Muy feliz por el equipo por el crecimiento que hemos tenido con este cuerpo técnico”.

Cardona considera que “a veces las jugadas se presentan así” y se le dio la oportunidad de marcar desde tan lejos. “Vi el arquero afuera y se marcó un bonito gol”, añadió.

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“Siempre agradecido con la gente, me han apoyado mucho. Fue un semestre muy duro para mí en lo personal, en lo familiar por temas de salud de mi esposa; nos supimos sobreponer a eso y hoy gracias a Dios me brindaron esa oportunidad que quería. Lo he demostrado en la cancha”, expresó.

El ‘10′ aseguró que está comprometido con el proyecto de Nacional. “Estamos de nuevo disfrutando lo que me gusta hacer, amo este club y me gustaría terminar acá”, apuntó.

Edwin Cardona confesó que no pudo estar en el cumpleaños de su hijo por la concentración para este duelo ante Deportivo Pasto. “Agradecerle a él y mandarle un fuerte abrazo a Emi. Dios me lo bendiga”, finalizó.

Edwin Cardona celebrando su gol de media cancha ante Deportivo Pasto Foto: @davidjaragarcia

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo partido de Atlético Nacional será el clásico paisa ante Independiente Medellín. Dicho compromiso está programado para el domingo, 25 de octubre, a las 6:10 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot.

Se espera que James Rodríguez regrese a la nómina de convocados para dicho partido, acompañado por las principales figuras del plantel.

Otro de los regresos podría ser Alfredo Morelos, quien lleva varias semanas fuera de las canchas por una lesión muscular y se encuentra en las fases finales de su readaptación física.