Barcelona vs. Real Madrid: canal de TV y hora exacta para ver el clásico de La Liga de España

Barcelona y Real Madrid están listos para su primer clásico de la temporada. Este domingo, 25 de octubre, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), se abrirá el telón del Spotify Camp Nou para recibir a los dos mejores equipos de España en un duelo directo por el título.

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El Barça llega con pleno de victorias y seis puntos de ventaja en la tabla de posiciones, pero el Real Madrid trae aire en la camiseta después de golear a RB Leipzig en Champions League.

La transmisión oficial del clásico Barcelona vs. Real Madrid será exclusiva de DSports, eso quiere decir que el partido no estará disponible por ESPN para Colombia.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso en la aplicación de DGO, aunque también será transmitido para los suscriptores de DAZN, Amazon Prime Video y Paramount+.

Barcelona vs. Real Madrid: previa y posibles alineaciones

Barcelona será local en el primer clásico de la temporada y eso significa una presión extra después de haber caído contra París Saint-Germain en un duelo donde Hansi Flick prefirió manejar las cargas de sus titulares.

“El clásico ha influido en la toma de decisiones. Si el rival del domingo no fuera el Madrid, Rodri habría jugado de inicio”, explicó el técnico alemán en rueda de prensa.

Flick se jugó todas sus cartas por vencer al Real Madrid y sacarle así nueve puntos de ventaja en la tabla, una diferencia que sería casi fulminante en este nivel de competencia.

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Del otro lado, José Mourinho se quejó por el calendario. “Para el clásico no existe confianza. Es un partido más del campeonato, pero no es un partido como los otros. Ahí vamos. De momento, estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos”, apuntó el técnico portugués.

La principal baja del cuadro merengue será Vinícius Jr, que fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por LaLiga y se perderá la visita al Camp Nou de este domingo.

Se viene una nueva edición del clásico entre Barcelona y Real Madrid. Foto: Getty Images

En ese orden de ideas, estas serían las posibles alineaciones para el clásico del fútbol español:

FC Barcelona : Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. Real Madrid CF: Thibaut Courtois; Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella; Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

¿Qué canal transmite el clásico de Barcelona vs. Real Madrid?