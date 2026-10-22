Fifa tiene nuevo Mundial: será en 2028 y dos clubes colombianos buscan clasificarse

Estados Unidos fue designado oficialmente como anfitrión de la primera edición del Mundial de Clubes femenino, anunció la Fifa en un comunicado, y dos clubes colombianos luchan por tener un cupo en la lista de la Conmebol.

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El gigante norteamericano ya fue sede del primer Mundial de Clubes masculino en su nuevo formato ampliado, que ganó en 2025 el Chelsea de Londres. Ahora acogerá la cita femenina del 5 al 30 de enero de 2028, en la que se espera que haya representación colombiana.

Además, Estados Unidos refuerza la confianza tras ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de selecciones masculinas de 2026, junto con sus vecinos Canadá y México. Para la Conmebol, los campeones de la Copa Libertadores Femenina estarán en el nuevo Mundial de la Fifa.

Estos antecedentes fueron señalados por la Fifa como pilares para su decisión de concederle a Estados Unidos esta nueva responsabilidad.

“Llevamos a cabo una minuciosa evaluación para encontrar el anfitrión idóneo para la edición inaugural de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la Fifa. Finalmente, la excelencia que ha mostrado recientemente Estados Unidos a la hora de albergar competiciones de la Fifa de máxima categoría, unida al gran interés que suscita allí el fútbol femenino y a las infraestructuras deportivas de élite de las que dispone, pusieron de manifiesto que era el país mejor preparado”, afirmó Sarai Bareman, directora de competiciones de fútbol femenino en la Fifa.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes Femenino

Esta designación se produce además en un contexto de gran proximidad entre los presidentes de la Fifa, Gianni Infantino, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes Femenino Foto: FIFA

Siete clubes ya tienen garantizada su presencia en la primera Copa Mundial Femenina de Clubes de la Fifa: Arsenal Women FC (Inglaterra), Club América Femenil (México), FC Barcelona Femení (España), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women’s FC (RPD de Corea), SC Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda WFC (RP China).

Santa Fe y Deportivo Cali se ilusionan

Corinthians es el primer clasificado en la Conmebol luego de ganar la Copa Libertadores Femenina en 2025. En la edición 2026, Santa Fe y Deportivo Cali son los representantes de Colombia y ya están en los cuartos de final de la competencia.

Ingrid Guerra, del Deportivo Cali, disputa un balón con la defensora de Independiente santa Fe, en el partido de ida de la final de la Liga femenina que ganó en Tunja el Cali por 2-3. Foto: Cortesía Santa Fe

De ganar el trofeo en Ecuador, Cali o Santa Fe clasificarían directamente al Mundial de Clubes Femenino. De lo contrario, tendrán que seguir sumando puntos en el nuevo ranking de la Conmebol para intentar un cupo al repechaje del Mundial, donde habrá 19 equipos clasificados. El club azucarero estuvo cerca de ese cupo directo en el 2025, pero perdió en la final con Corinthians.