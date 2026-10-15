La millonada que recibirá la Selección Colombia por nuevo plan de Gianni Infantino en la Fifa

Una semana llena de tensión en la interna de la Fifa, pues se realizó el Consejo Ejecutivo de la entidad, en el que unos 36 miembros se vieron las caras con Gianni Infantino para definir un nuevo plan y la hoja de ruta con sus asociaciones miembro para los próximos cuatro años.

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La situación tuvo la vuelta del polémico plan de Gianni Infantino de vender el Mundial de selecciones nacionales a inversores privados, lo que fue rechazado tajantemente por varias confederaciones. A principios de agosto, esta solicitud fue criticada en varias partes del mundo y días después tuvo que retirarse.

Por otra parte, durante este Consejo, Infantino aseguró que la Fifa trabaja en un nuevo plan de desarrollo para el período 2027-2030, en conjunto con sus 211 asociaciones miembro. Se trata del presupuesto destinado a impulsar el fútbol en diferentes países, que contempla un aumento considerable frente a ciclos anteriores.

Infantino propuso incrementar los recursos destinados a este plan de desarrollo. Fuentes consultadas por la agencia AFP hablaron de una cifra cercana a los 6.350 millones de dólares para el ciclo 2027-2030, un día antes de la reunión. Estos mismos números fueron ratificados durante el encuentro celebrado en Zúrich, Suiza.

La Selección Colombia será beneficiada

Se conoció que Gianni Infantino tuvo el visto bueno. El Consejo de la Fifa aprobó el aumento en el plan de desarrollo hasta los 6.350 millones de dólares para los próximos cuatro años. Colombia espera un aproximado de 25 millones de dólares, algo más de 79 mil millones de pesos colombianos.

“Esto significa ahora, concretamente, que las 211 asociaciones miembro de la Fifa, cada una de ellas (incluida Colombia), recibirán 25 millones de dólares”, explicó Infantino, precisando que esta propuesta debe ser validada en el nuevo Congreso de la entidad en diciembre.

Ramón Jesurún y Gianni Infantino. Foto: Getty Images

“Así que, permítanme decir que, en los diez años desde que soy presidente de la Fifa, hemos pasado de un millón de dólares por asociación miembro de la Fifa a 25 millones de dólares por asociación miembro en todo el mundo”, resumió Infantino en Suiza.

El ítalo-suizo es por ahora el único candidato a la presidencia de la Fifa, que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027. El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.

Las disculpas de Infantino

Gianni Infantino también se disculpó ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores, pero que anhela le sirva para su reelección en la entidad el próximo marzo.

“En primer lugar, quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación, que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Gianni Infantino en Zúrich.