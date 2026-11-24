El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el apoyo de Gianni Infantino, cuestionado mandatario de la FIFA, por la designación de su país como uno de los anfitriones del Mundial Femenino de Mayores que se realizará en el 2031.

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“Gracias a Gianni Infantino, y a su gran equipo, por trabajar para traer el torneo a Estados Unidos”, publicó Donald Trump en redes sociales un día después del anuncio oficial de la FIFA.

La candidatura de Estados Unidos, compartida con México, Costa Rica y Jamaica, era la única que se había presentado para albergar el Mundial de esta categoría en 2031, el primero que se ampliará a 48 selecciones en la rama femenina, siguiendo los pasos de la maniobra revolucionaria en el masculino, que también tuvo a la potencia norteamericana como anfitrión.

Asimismo, Estados Unidos también fue confirmado como sede de la Copa América 2028 de la Conmebol. Así, el gigante norteamericano se mantiene como epicentro de los grandes certámenes futbolísticos tras la organización este año del Mundial masculino junto a México y Canadá, que Trump describió como “el más exitoso de la historia”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

“Ningún país está mejor posicionado que Estados Unidos para ser sede del evento deportivo femenino más grande de la historia”, recalcó el dirigente norteamericano.

Trump se rinde ante Infantino

El certamen “traerá un impacto económico generacional a Estados Unidos, hará crecer el deporte del fútbol en todo nuestro país y en el mundo, y mostrará la excepcionalidad de Estados Unidos”, auguró Trump.

A lo largo de los últimos años, Donald e Infantino no han ocultado su gran sintonía personal.

Infantino, quien el pasado diciembre le otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, afronta ahora el proceso de reelección a la presidencia del organismo, en marzo próximo, frente a otros dos candidatos: el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

La autoridad de Infantino ha quedado dañada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados, lo que trajo gran revuelo en diferentes confederaciones en el planeta. Pese a ello, Gianni sigue buscando votos para mantenerse en el poder otros cuatro años.

La fuerte oposición encontrada terminó haciendo naufragar su plan, pero el dirigente italo-suizo sigue contando con importantes apoyos para la reelección, incluido el de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que fue integrada como sede del próximo Mundial de mayores masculino, con Argentina, Paraguay y Uruguay.