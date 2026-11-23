El presidente Donald Trump anunció este lunes que le ordenó al Departamento de Justicia solicitar la pena de muerte para los casos federales de asesinos de niños y violadores y traficantes de personas que hayan matado a sus víctimas en Estados Unidos.

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“Solicité la pena de muerte para los asesinos de niños, así como para los violadores y traficantes de personas que maten a sus víctimas”, dijo Trump en una rueda de prensa en la que criticó una polémica decisión de Gavin Newsom, gobernador de California.

Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, y Donald Trump, presidente republicano de Estados Unidos. Foto: AP

Newsom, posible candidato presidencial para 2028 en Estados Unidos, anunció a inicios de noviembre la decisión de cambiar las sentencias de 548 presos en el corredor de la muerte en su estado, a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Esta decisión fue tomada a nombre de “la dignidad humana”; sin embargo, para Trump esto no tiene sentido y fue por esto que arremetió en su discurso e hizo la solicitud.

“Entre los reclusos (...) a los que les concedió clemencia había más de 110 asesinos de niños, más de 100 violadores que asesinaron a sus víctimas y numerosos asesinos en serie”, dijo el presidente en el evento en el que asistieron algunas víctimas de los acusados.

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El mandatario detalló que instruyó a su fiscal general “para acelerar la ejecución de las sentencias de muerte federales”. “Una vez que los jurados se hayan pronunciado, la pena capital será rápida y segura”, dijo el republicano.

La respuesta de Newsom

El arremetido Gavin Newsom le respondió al presidente y, a través de su oficina, defendieron la decisión, argumentando que ninguna persona quedó en libertad.

“Todas las personas… cuya pena fue conmutada en el corredor de la muerte de California morirán en prisión. Ni una sola saldrá en libertad”, respondieron desde la oficina del gobernador demócrata de California.

Gobernador de California, Gavin Newsom. Foto: Getty Images via AFP

La de California es una de las poblaciones carcelarias de condenados a muerte más grandes del mundo. Sin embargo, no ha ejecutado una sentencia de muerte en dos décadas, aun cuando los tribunales siguen imponiendo la pena capital a los condenados por asesinato y otros delitos graves.