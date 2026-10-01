Christa Pike, condenada a muerte en Estados Unidos, sobrevivió a dos inyecciones letales

Una mujer de Tennessee que había sido condenada a la pena capital por asesinato sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada este jueves 1 de octubre, en lo que constituye la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses.

Corte frena la pena de muerte de Christa Pike a una hora de su ejecución

Horas antes, la Corte Suprema estadounidense había dado luz verde para que Christa Pike, de 50 años, se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años. Sin embargo, la ejecución no funcionó.

“Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró al diario New York Times Robin Maher, directora de la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “No hay precedentes”, insistió.

Christa Pike. Foto: USA Today

El Departamento de Corrección de Tennessee, encargado de administrar los centros penitenciarios, afirmó que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado”, y agregó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel.

Según sus abogados, la reclusa fue trasladada a un hospital cercano, aunque, según dijeron, no han sido informados sobre su estado de salud.

“Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal”, anunció su equipo de defensa en un comunicado.

En Estados Unidos está programada para mañana la ejecución histórica de una mujer: este fue el crimen que cometió

El pasado mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrársela.

Tras la ejecución fallida, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y pidió una “revisión global por parte de terceros” de lo sucedido con Pike, según medios locales.

. Foto: People.com

La reclusa debía ser ejecutada a las 10:00 locales (15:00 GMT) en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde varios testigos, incluidos periodistas, presenciaban el procedimiento.

“Parece que esto no salió como se suponía que debía salir”, dijo el periodista de investigación John North, de WBIR, quien presenció la escena. “Cuando salimos del edificio, hasta donde sabíamos, probablemente seguía viva”, añadió.

Siete reporteros que estaban en la sala para presenciar la ejecución dijeron en una transmisión en vivo que la mujer cantaba y se movía en algunos momentos, se quejó de dolor en el brazo después de la inyección y estaba claramente viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios los sacaran del recinto.

Durante la transmisión en directo, se pudo ver una ambulancia con las luces encendidas saliendo del lugar de la ejecución. No quedó claro si trasladaba a Pike.

El procedimiento de ejecución siguió adelante horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que podía proceder, con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo.

La última ejecución de una mujer en Estados Unidos fue la de Amber McLaughlin, en 2023, en Misuri, quien fue también la primera mujer transgénero ejecutada en el país.

En Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La ejecución de Pike debía ser la número 30 desde comienzos de año en Estados Unidos, 16 de ellas tan solo en Florida. Todas se realizaron mediante inyección letal.

Pike fue condenada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, cometido hace tres décadas, cuando tenía 18 años.

Esta era Colleen Slemmer, la joven asesinada en 1995 por el crimen que terminó en una condena a muerte. Foto: May Martinez via AP

Christa Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su pareja, que entonces tenía 17 años, fue condenada a cadena perpetua.

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

“Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave”, escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, que rechazó intervenir.

Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

“Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos”, añadieron.

La Corte Suprema ya había rechazado el martes una solicitud para suspender la ejecución.

Un grupo de expertos de la ONU había instado al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a “detener de inmediato” la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

*Reportaje de AFP