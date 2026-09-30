Corte Suprema de EE. UU. tomó histórica decisión sobre la ejecución de una mujer que fue salvada a última hora

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles que Tennessee avance con la ejecución de Christa Gail Pike, quien permanece condenada a muerte por un asesinato cometido cuando tenía 18 años.

Corte frena la pena de muerte de Christa Pike a una hora de su ejecución

La decisión llegó después de que una corte federal de apelaciones suspendiera temporalmente el procedimiento cuando faltaba aproximadamente una hora para la ejecución. Pike debía recibir una inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.

El caso que llegó nuevamente a la Corte Suprema

La suspensión fue concedida por un panel del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que consideró necesario revisar los argumentos relacionados con los abusos sexuales que Pike afirma haber sufrido durante su infancia y la manera en que esa información fue considerada al momento de dictar la sentencia.

Tennessee apeló inmediatamente la decisión ante la Corte Suprema. Mientras los magistrados analizaban el caso, los testigos y periodistas permanecieron en la prisión.

La mujer, de 50 años, fue condenada por un crimen que cometió cuando tenía 18 años. Foto: TDOC vía AP / WBIR-TV vía AP

La mayoría de la Corte Suprema levantó la suspensión sin explicar las razones de su decisión. Los tres magistrados liberales expresaron su desacuerdo.

La jueza Sonia Sotomayor sostuvo que la decisión afectaba el trabajo que estaba realizando el tribunal de apelaciones y escribió que esta medida “impide innecesariamente que dicho tribunal considere debidamente la demanda de Pike”.

Tennessee anunció que seguirá adelante

Tras conocerse la decisión, un portavoz del Departamento Correccional de Tennessee informó que el estado procedería con la ejecución antes de la medianoche de este miércoles, límite establecido en la orden estatal que fijó la fecha de ejecución.

La Fiscalía General de Tennessee había defendido previamente la condena y cuestionado el momento en que los abogados de Pike presentaron sus nuevos argumentos.

Christa Gail Pike fue la única condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer. Foto: x (antes twitter)

En declaraciones recogidas durante el proceso, la oficina señaló: “Seguiremos defendiendo la sentencia impuesta legalmente mientras los tribunales resuelven este asunto técnico. Es habitual en los casos de pena capital que la defensa plantee objeciones de última hora después de décadas de litigios en numerosos tribunales. Estamos solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión”.

El asesinato ocurrió en 1995

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido el 12 de enero de 1995 en Knoxville. Según la fiscalía, Pike llevó a Slemmer hasta una zona boscosa y la atacó con un cúter y un trozo de asfalto.

Su entonces novio, Tadaryl Shipp, tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue la única de los dos que recibió la pena de muerte.

De concretarse, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde que la pena capital fue restablecida en 1976.

*Con información de AP.