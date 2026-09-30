Uno de los pasajeros que participaron en la reducción del hombre señalado de intentar tomar el control de un vuelo de Flydubai fue recibido este miércoles por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pocas horas después de que la aeronave aterrizara y los pasajeros fueran trasladados de regreso al país, tras el presunto ataque terrorista.

Se trata de Yaniv Hayun, uno de los viajeros que intervinieron durante la emergencia ocurrida a bordo del avión que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y que terminó desviándose hacia Arabia Saudita debido a un violento incidente en la cabina. “Cuando entré, vi al terrorista en el control. Lo agarré, lo inmovilicé y lo saqué afuera”, le dijo Hayun al jefe del Gobierno israelí.

Las imágenes difundidas por medios israelíes muestran a Hayun aún con la ropa manchada de sangre cuando se reunió con Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion, luego de llegar en un vuelo de rescate organizado para trasladar a los pasajeros que habían quedado en Tabuk.

Un avión de Flydubai con pasajeros israelíes a bordo, que previamente habían viajado en otro avión de Flydubai. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

El pasajero aseguró que intervino en los controles de vuelo en medio de la emergencia. “Jalé la palanca hacia arriba y detuve el descenso del avión. Tuve suerte de tener algo de experiencia en aviación gracias a la serie Mayday”, expresó, en referencia al popular programa televisivo dedicado a reconstruir accidentes aéreos.

Identifican al capitán del vuelo de Flydubai que evitó el secuestro del avión, en un intento de atentado terrorista

Según su relato, la situación se desarrolló en cuestión de segundos, cuando la aeronave comenzó a perder altura y varios pasajeros comprendieron que ocurría una emergencia en la cabina.

“Se apagaron las luces y alguien gritó”, recordó Hayun, quien describió posteriormente cómo varios israelíes presentes en el vuelo colaboraron para controlar al sospechoso.

Varias personas desembarcan de un avión de Flydubai que transportaba a israelíes que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

De acuerdo con su testimonio, tras reducir al atacante, regresó a la cabina y ayudó a estabilizar la aeronave hasta que el comandante recuperó plenamente el control. “El avión empezó a estabilizarse y entonces el piloto me dijo que iba a tomar el control”, señaló.

Netanyahu elogió públicamente la actuación del pasajero y lo calificó como un héroe por su papel durante la crisis. “No tienes que disculparte. Eres el héroe. Somos una nación de leones. Te miro y veo un león, veo un gran héroe. Lo que hiciste es simplemente increíble”, le dijo el mandatario israelí.

El impresionante video del intento de secuestro del avión con destino a Israel

Netanyahu afirmó estar “en contacto constante con las autoridades” sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Además, ha “ordenado a los servicios de seguridad que se preparen ante cualquier posible amenaza adicional”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, denunció un “intento de ataque terrorista yihadista”, sin decir en qué se basa para afirmarlo. Ni la compañía aérea ni Arabia Saudita lo han corroborado.