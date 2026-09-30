Cristiano Ronaldo se pronuncia tras abandonar la selección de Portugal: polémica con Jorge Jesus

Este miércoles, 30 de septiembre de 2026, Cristiano Ronaldo anunció que abandonó la concentración de la Selección de Portugal.

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Los medios de ese país y de Europa en general ya lo habían informado. Sin embargo, la leyenda lusa lo ratificó por medio de su cuenta oficial de Instagram, lo que causó revuelo mundial.

La situación dejó en evidencia la tensión entre Cristiano Ronaldo y el actual entrenador de Portugal, Jorge Jesus. El propio comunicado de CR7 dio nuevas señales al respecto.

Cristiano Ronaldo: “Decidí abandonar la concentración de la selección”

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, comenzó diciendo Ronaldo en su comunicado.

Cabe recordar que Portugal se encontraba entrenando en Copenhague, previo al duelo de este jueves, 1 de octubre, contra Dinamarca.

Fue allí donde Ronaldo abandonó la concentración, por lo que el cuadro luso encarará el partido sin su astro.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, sentenció Ronaldo.

¿Por qué hay polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en Portugal?

El pasado domingo, 27 de septiembre, Cristiano Ronaldo fue suplente contra Noruega en la Nations League. Jorge Jesus no lo puso ni un minuto, lo que provocó el enfado del astro luso.

Este miércoles 30 de septiembre, Jorge Jesus dejó unas picantes declaraciones, en rueda de prensa, sobre lo que ocurría con Cristiano.

“No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar (…) Luego, como entrenador, decidí que no entrara. No hay que hacer de eso un incidente”, decía Jorge, ante los medios, respecto al juego con Noruega.

🇵🇹 Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



🗣️ "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



😡 "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026

La prensa deportiva internacional informó que Ronaldo no entrenó con sus compañeros y esa situación dio pistas de lo que podría pasar. Luego, cámaras cercanas captaron el instante en que Ronaldo abandonó la concentración.

Se trata de un momento que ha generado polémica y ha abierto la pregunta sobre si este será el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal o, por el contrario, si las partes podrán llegar a un arreglo.