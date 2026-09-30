Tabla de reclasificación tras el Medellín vs. Millonarios: cupos a Libertadores y Sudamericana

Medellín y Millonarios empataron 2-2, el martes 29 de septiembre, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Así, poco a poco, la competencia se va poniendo al día en su calendario.
El resultado entre poderosos y embajadores no solo despierta la atención en la tabla de posiciones, sino también en la reclasificación. Se trata de dos equipos que buscan sumar con miras a los torneos Conmebol.
Tabla de reclasificación en Liga BetPlay
Parcialmente, Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 74 puntos en 34 partidos jugados.
Segundo aparece América de Cali con 58 unidades en 32 compromisos disputados. Así las cosas, el verdolaga y la mecha estarían momentáneamente clasificados a la Copa Libertadores 2027 por el criterio de reclasificación.
|POS
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Atlético Nacional
|74
|34
|24
|2
|8
|67
|30
|+37
|2
|América de Cali
|58
|32
|17
|7
|8
|48
|26
|+22
|3
|Deportes Tolima
|55
|34
|15
|10
|9
|46
|34
|+12
|4
|Independiente Santa Fe
|54
|34
|13
|15
|6
|53
|36
|+17
|5
|Junior F.C.
|53
|34
|15
|8
|11
|52
|42
|+10
|6
|Deportivo Cali
|48
|30
|13
|9
|8
|37
|24
|+13
|7
|Millonarios F.C.
|47
|32
|12
|11
|9
|49
|34
|+15
|8
|Once Caldas DAF
|46
|32
|11
|13
|8
|47
|40
|+7
|9
|Independiente Medellín
|46
|30
|13
|7
|10
|45
|39
|+6
|10
|Atlético Bucaramanga
|43
|29
|10
|13
|6
|43
|29
|+14
|11
|Deportivo Pasto
|42
|32
|12
|6
|14
|38
|46
|-8
|12
|Internacional de Bogotá
|40
|33
|9
|13
|11
|41
|52
|-11
|13
|Águilas Doradas
|37
|29
|9
|10
|10
|32
|40
|-8
|14
|Llaneros F.C.
|36
|30
|8
|12
|10
|31
|34
|-3
|15
|Fortaleza
|31
|30
|6
|13
|11
|35
|45
|-10
|16
|Cúcuta Deportivo
|28
|30
|6
|10
|14
|33
|54
|-21
|17
|Alianza Valledupar F.C.
|28
|30
|6
|10
|14
|24
|48
|-24
|18
|Boyacá Chicó F.C.
|28
|29
|8
|4
|17
|25
|50
|-25
|19
|Jaguares F.C.
|25
|29
|6
|7
|16
|31
|51
|-20
|20
|Deportivo Pereira
|18
|29
|2
|12
|15
|22
|45
|-23
Tercero aparece Deportes Tolima (55 puntos), cuarto Santa Fe (54 puntos), quinto Junior (53 puntos), y sexto Deportivo Cali (48 puntos).
De esos, Junior de Barranquilla ya no depende de la reclasificación, pues por ser campeón del primer semestre, tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2027.
Así las cosas, momentáneamente, Tolima, Santa Fe y Deportivo Cali están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027.
Equipos como Millonarios, Once Caldas y Medellín están parcialmente fuera de cualquier posibilidad de ir a competencias Conmebol el año entrante. No obstante, el panorama aún puede cambiar.
Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027
Para Colombia hay cuatro cupos en la Copa Libertadores 2027:
- Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla
- Campeón del segundo semestre de 2026: aún por definir
- Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente)
- Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)
Cupos de Colombia para la Copa Sudamericana
Para Colombia también hay cuatro cupos en la Copa Sudamericana 2027:
- Campeón de la Copa BetPlay 2026: aún por definir
- Mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente)
- Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente)
- Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente)