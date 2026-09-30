Tabla de reclasificación tras el Medellín vs. Millonarios: cupos a Libertadores y Sudamericana

Medellín y Millonarios empataron 2-2, el martes 29 de septiembre, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Así, poco a poco, la competencia se va poniendo al día en su calendario.

Imagen del empate 2-2 que tuvieron Medellín y Millonarios por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

La tabla de la Liga Betplay tras triunfo de Santa Fe ante Pereira y Medellín vs. Millonarios

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El resultado entre poderosos y embajadores no solo despierta la atención en la tabla de posiciones, sino también en la reclasificación. Se trata de dos equipos que buscan sumar con miras a los torneos Conmebol.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay

Parcialmente, Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 74 puntos en 34 partidos jugados.

Segundo aparece América de Cali con 58 unidades en 32 compromisos disputados. Así las cosas, el verdolaga y la mecha estarían momentáneamente clasificados a la Copa Libertadores 2027 por el criterio de reclasificación.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Atlético Nacional 74 34 24 2 8 67 30 +37 2 América de Cali 58 32 17 7 8 48 26 +22 3 Deportes Tolima 55 34 15 10 9 46 34 +12 4 Independiente Santa Fe 54 34 13 15 6 53 36 +17 5 Junior F.C. 53 34 15 8 11 52 42 +10 6 Deportivo Cali 48 30 13 9 8 37 24 +13 7 Millonarios F.C. 47 32 12 11 9 49 34 +15 8 Once Caldas DAF 46 32 11 13 8 47 40 +7 9 Independiente Medellín 46 30 13 7 10 45 39 +6 10 Atlético Bucaramanga 43 29 10 13 6 43 29 +14 11 Deportivo Pasto 42 32 12 6 14 38 46 -8 12 Internacional de Bogotá 40 33 9 13 11 41 52 -11 13 Águilas Doradas 37 29 9 10 10 32 40 -8 14 Llaneros F.C. 36 30 8 12 10 31 34 -3 15 Fortaleza 31 30 6 13 11 35 45 -10 16 Cúcuta Deportivo 28 30 6 10 14 33 54 -21 17 Alianza Valledupar F.C. 28 30 6 10 14 24 48 -24 18 Boyacá Chicó F.C. 28 29 8 4 17 25 50 -25 19 Jaguares F.C. 25 29 6 7 16 31 51 -20 20 Deportivo Pereira 18 29 2 12 15 22 45 -23

Tercero aparece Deportes Tolima (55 puntos), cuarto Santa Fe (54 puntos), quinto Junior (53 puntos), y sexto Deportivo Cali (48 puntos).

De esos, Junior de Barranquilla ya no depende de la reclasificación, pues por ser campeón del primer semestre, tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2027.

Así las cosas, momentáneamente, Tolima, Santa Fe y Deportivo Cali están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027.

Equipos como Millonarios, Once Caldas y Medellín están parcialmente fuera de cualquier posibilidad de ir a competencias Conmebol el año entrante. No obstante, el panorama aún puede cambiar.

Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Para Colombia hay cuatro cupos en la Copa Libertadores 2027:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla

Campeón del segundo semestre de 2026: aún por definir

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente)

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)

Cupos de Colombia para la Copa Sudamericana

Para Colombia también hay cuatro cupos en la Copa Sudamericana 2027: