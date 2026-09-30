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Tabla de reclasificación tras el Medellín vs. Millonarios: cupos a Libertadores y Sudamericana

Hubo movimiento en la tabla de reclasificación, con base en las últimas fechas. Sin embargo, ni a Millonarios ni a Medellín aún les alcanza.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

30 de septiembre de 2026 a las 7:13 a. m.
Un vistazo a la tabla de reclasificación, luego del empate entre Medellín y Millonarios.
Un vistazo a la tabla de reclasificación, luego del empate entre Medellín y Millonarios. Foto: Colprensa - David Jaramillo y logos oficiales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana / DISEÑO SEMANA.COM

Medellín y Millonarios empataron 2-2, el martes 29 de septiembre, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Así, poco a poco, la competencia se va poniendo al día en su calendario.

Imagen del empate 2-2 que tuvieron Medellín y Millonarios por Liga BetPlay.
Imagen del empate 2-2 que tuvieron Medellín y Millonarios por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - David Jaramillo.
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El resultado entre poderosos y embajadores no solo despierta la atención en la tabla de posiciones, sino también en la reclasificación. Se trata de dos equipos que buscan sumar con miras a los torneos Conmebol.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay

Parcialmente, Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 74 puntos en 34 partidos jugados.

Segundo aparece América de Cali con 58 unidades en 32 compromisos disputados. Así las cosas, el verdolaga y la mecha estarían momentáneamente clasificados a la Copa Libertadores 2027 por el criterio de reclasificación.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 Atlético Nacional 743424286730+37
2 América de Cali 583217784826+22
3 Deportes Tolima 5534151094634+12
4 Independiente Santa Fe 5434131565336+17
5 Junior F.C. 5334158115242+10
6 Deportivo Cali 483013983724+13
7 Millonarios F.C. 4732121194934+15
8 Once Caldas DAF 4632111384740+7
9 Independiente Medellín 4630137104539+6
10 Atlético Bucaramanga 4329101364329+14
11 Deportivo Pasto 4232126143846-8
12 Internacional de Bogotá 4033913114152-11
13 Águilas Doradas 3729910103240-8
14 Llaneros F.C. 3630812103134-3
15 Fortaleza 3130613113545-10
16 Cúcuta Deportivo 2830610143354-21
17 Alianza Valledupar F.C. 2830610142448-24
18 Boyacá Chicó F.C. 282984172550-25
19 Jaguares F.C. 252967163151-20
20 Deportivo Pereira 1829212152245-23

Tercero aparece Deportes Tolima (55 puntos), cuarto Santa Fe (54 puntos), quinto Junior (53 puntos), y sexto Deportivo Cali (48 puntos).

De esos, Junior de Barranquilla ya no depende de la reclasificación, pues por ser campeón del primer semestre, tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2027.

Así las cosas, momentáneamente, Tolima, Santa Fe y Deportivo Cali están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027.

Equipos como Millonarios, Once Caldas y Medellín están parcialmente fuera de cualquier posibilidad de ir a competencias Conmebol el año entrante. No obstante, el panorama aún puede cambiar.

Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Para Colombia hay cuatro cupos en la Copa Libertadores 2027:

  • Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla
  • Campeón del segundo semestre de 2026: aún por definir
  • Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente)
  • Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)

Cupos de Colombia para la Copa Sudamericana

Para Colombia también hay cuatro cupos en la Copa Sudamericana 2027:

  • Campeón de la Copa BetPlay 2026: aún por definir
  • Mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente)
  • Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente)
  • Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente)