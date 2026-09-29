Notificación oficial de Millonarios sobre Juan Cuadrado vs. Medellín: titular confirmada

Millonarios dio una de las noticias más esperadas de los últimos años en el fútbol colombiano, pues confirmó al volante Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular para enfrentar al Independiente Medellín, en partido válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay que se juega en el Atanasio Girardot.

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El equipo azul generó mucha expectativa con el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los más sonados en la historia del fútbol colombiano que le hace contrapeso al de James Rodríguez con Atlético Nacional. El jugador, con gran pasado en la Selección Colombia, dejó la disciplina en Italia para firmar con el ‘Embajador’.

Su titularidad era algo que se esperaba desde días atrás, pero entre la readaptación deportiva y la mudanza a Bogotá, forzó el aplazamiento de su titularidad, además de que carga una expulsión desde la Copa Italia y luego de solucionar las dudas ante la Dimayor, se pagará en la Copa Betplay.

Tras varios días de espera, por fin Juan Cuadrado aparece en la titular de Millonarios y no podía ser en otro partido que contra Independiente Medellín, precisamente el club de los amores del panita y donde debutó para dar el salto al exterior y a Europa.

Por si fuera poco, Juan Cuadrado lleva la cintilla de capitán en el Atanasio y eso demuestra nivel de jerarquía, respeto e influencia en el camerino de Millonarios. El volante de Necoclí está en un tridente conformado por Francisco Chaverra y Leonardo Castro, con Daniel Ruiz por el interior.

Juan Guillermo Cuadrado vuelve al ruedo con Millonarios Foto: @MillosFCOficial

En lo que tiene que ver con Independiente Medellín, Juan Fernando Quintero brilla por su ausencia por molestias físicas, mientras que Jackson Martínez fue presentado en el Atanasio Girardot. Agustín Martegani lidera el ataque del DIM.

Formaciones Medellín vs. Millonarios

Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esneyder Mena; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, John Montaño, Agustín Martegani; Yony González y Carlos Lucumí. DT: Luis Amaranto Perea.

Millonarios: Javier Burrai; Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero; Sebastián Del Castillo, Leonai Souza, Stiven Vega, Daniel Ruiz; Juan Guillermo Cuadrado, Francisco Chaverra y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

Jackson y el abrazo con Cuadrado

En medio de la presentación de Jackson Martínez en el Atanasio Girardot, Juan Cuadrado saltó a la cancha y buscó a su gran amigo para darle un gran abrazo, además de saludar a su familia. Hoy, rivales, pero seguro tienen gratos recuerdos en la Selección Colombia, con el Mundial de Brasil 2014 como algo histórico.