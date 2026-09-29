Inglaterra renace en la Nations League: vence a Chequia y notifica a Lamine Yamal, España y Croacia

Inglaterra se impuso 2-0 en República Checa durante la segunda jornada de la Nations League de la Uefa, un resultado que relanza a los Three Lions en el grupo, luego de la derrota en la primera fecha contra España (3-2).

Italia sigue a paso firme en su renacer: golea en la Nations League y notifica a Zidane, Francia y Bélgica

Golazo de Lamine Yamal en la Nations League: 25 pases de España y una soberbia definición

Como en aquel partido en Wembley, los goles de Inglaterra fueron obra de Anthony Gordon (47′) y Harry Kane (69′), aunque en esta ocasión sí fueron suficientes para ganar el partido, contra un rival reducido a 10 jugadores casi todo el encuentro luego de la temprana expulsión de Pavel Šulc.

El centrocampista del Olympique Lyon de Francia realizó una fea entrada sobre Elliot Anderson, jugador del Manchester City, que fue castigada inicialmente con tarjeta amarilla, pero se transformó en roja tras la intervención del VAR. Esto básicamente apagó los intentos de Chequia por el triunfo.

Pese a la superioridad numérica, Inglaterra no logró abrir el marcador antes del descanso. Pocos segundos después de la reanudación, dos jugadores nativos de Liverpool se combinaron para abrir el marcador. Una asistencia de Trent Alexander-Arnold a su amigo Anthony Gordon sirvió para que el atacante del Barcelona anotara un tanto, rematando solo de cabeza ante el guardameta Matěj Kovář.

Thomas Tuchel contra Chequia. Foto: PA Images via Getty Images

Harry Kane, poco habitual a fallar a su cita con el gol, dobló la ventaja minutos después, rematando desde prácticamente el área pequeña y así seguir reafirmando que su posición como nueve de área de Inglaterra no tiene discusión.

Inglaterra pelea en el grupo con España

De esta manera, los hombres entrenados por Thomas Tuchel sumaron los tres puntos y se mantienen en la segunda posición del grupo A2 liderado por España, que se impuso en Sevilla 4-1 a Croacia, que ahora es tercera de la llave con tres unidades.

Harry Kane celebra con sus compañeros de Inglaterra. Foto: PA Images via Getty Images

Los goles de Lamine Yamal, quien se fue de doblete (2′, 63′), Marc Pubill (31′) y Nico Williams (89′) dieron un triunfo convincente que permite a La Roja liderar en solitario el grupo A3 del torneo con puntaje perfecto (6 de 6) y reafirmar su dominio en Europa.

Los actuales campeones del mundo fueron homenajeados por sus hinchas antes de este primer encuentro en casa. La copa del Mundial fue presentada al público del Sánchez Pizjuán. Inglaterra tendrá una ardua semana de competencia y sus ojos están puestos en los seis puntos.

Los Three Lions visitarán al combinado de Luka Modrić y compañía el próximo sábado y no tienen margen de error, antes de recibir el martes, otra vez, a la colista República Checa en Wembley.