Ultimátum de Michael Olise sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: millonaria cifra definiría su futuro

Michael Olise es noticia mundial, en varios medios de comunicación deportivos, por dos temas: su posible renovación con Bayern Múnich y el brillante desempeño que viene teniendo con la selección de Francia.

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Sobre la renovación con Bayern Múnich, parece que hay noticias importantes. Medios cercanos al tema afirman que el cuadro bávaro y el francés están cerca de sentarse a negociar.

El contrato de Olise y Bayern va hasta junio de 2029, pero por sus buenas actuaciones, el valor de Michael se ha incrementado considerablemente. Por tanto, el tema económico empieza a ser fundamental en un posible nuevo acuerdo.

“Michael Olise pide una cláusula de 200 millones de euros para renovar”

Entonces, Olise tendría la voluntad de renovar con Bayern Múnich, pero pondría condiciones importantes. Una de ellas, el ultimátum de una cláusula por 200 millones de euros, por si algún club se quiere hacer con sus servicios.

“Hasta ahora, Olise y su agente Glen Tweneboah no han dado ninguna indicación sobre la extensión de contrato que desea el jugador. El Bayern lo tiene claro, le gustaría ofrecer a Olise un nuevo acuerdo hasta 2032 y colocarlo en la categoría de los mejores pagados junto con Kane y Musiala”, reveló As.

Y añaden: “Desde el entorno del jugador, se dice que Olise querría incluir una cláusula de rescisión en el nuevo acuerdo. Esta superaría los 200 millones de euros y sería realista en el caso de Olise”.

Luis Díaz celebra con Olise Foto: Getty Images

Con base en la última actualización de Transfermarkt, el valor en el mercado de Michael Olise es de 170 millones de euros. Dicha cifra fue publicada por el portal referenciado en julio de 2026.

Es una estrella mundial la que tiene Bayern Múnich y, con 24 años, pinta para convertirse en uno de los mejores del planeta. Además, comparte un tridente de ataque top junto a Harry Kane y Luis Díaz.

Michael Olise brilla con la selección de Francia

Y es que Michael traslada sus actuaciones a la selección de Francia. El pasado 28 de septiembre, Olise le dio la victoria a les bleus sobre Bélgica (1-0), a los 88′ y en condición de visitante.

Fue por la segunda fecha de la fase de grupos de la Nations League, y se trató de un golazo por donde se le mire. Olise arrancó desde antes de mitad de cancha, no perdió nunca el balón, encaró al arco de Bélgica y puso el 1-0 final.

¡¡INCREÍBLE GOLAZO DE LA FRANCIA DE ZIZOU!! Olisé bajó la pelota con el hombro a puro lujo, trasladó desde su propio campo y definió a colocar para el agónico 1-0 ante Bélgica.



📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/a7xxcQzLW6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2026

Se trató de un gol tan aplaudido y estético, que hasta el propio entrenador de Francia, Zinedine Zidane, lo gritó con todo.