¿Cuánto cuesta asegurar un Tesla en Colombia? Esto ofrecen las aseguradoras

La marca de carros estadounidense Tesla ha tenido un gran impacto en Colombia desde su llegada a finales de 2025. Cientos de usuarios se han interesado en conseguir alguno de los modelos que ofrece en el mercado.

El Tesla Roadster se hace esperar: su lanzamiento vuelve a cambiar de fecha

De acuerdo a los más recientes reportes compartidos por la Andi y Fenalco, entre los meses de enero y agosto de 2026, Tesla fue la 6.ª marca que más unidades nuevas matriculó en el país, con un total de 14.107. La compañía de Elon Musk solamente fue superada por Kia, Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda.

Adicionalmente, el modelo preferido por los colombianos durante este año pertenece a la marca Tesla: Model Y, el cual ha registrado más de 12.000 unidades hasta la fecha.

El rol que han tenido estos carros en el sector automotor colombiano ha sido notable, siendo una de sus principales razones los precios, que han dejado un fuerte sacudón en el sector.

Asegurar un Tesla en Colombia tiene un costo que varía según el modelo y la compañía aseguradora. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Aun así, existen varias inquietudes por parte de los usuarios, especialmente en cuanto al costo de los seguros. Ante esto, las aseguradoras del país están incorporando la marca a su portafolio y cuentan con tarifas y coberturas habilitadas.

Esto cuesta asegurar un modelo Tesla en Colombia

Los precios de referencia de los modelos de Tesla que están en Colombia ya se encuentran definidos. De acuerdo con Seguros Canguro, asegurar una unidad cuesta desde $ 2.343.700 al año para un Model Y y desde $ 3.282.029 para un Model 3. Dentro de los valores se incluye el seguro a todo riesgo, además del IVA.

Vehículos de Tesla. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Para poder llegar a este valor, la entidad tuvo en cuenta todas las cotizaciones que se han realizado de Tesla entre enero y septiembre de 2026, ordenando los precios de menor a mayor para indicar la mediana. Hasta la fecha, se han realizado 1.829 cotizaciones en el país.

En Colombia, existen varias aseguradoras que cotizan un Tesla en la mayoría de los casos. Específicamente, las entidades han formado parte entre el 70 % y el 94 % de las cotizaciones de estos vehículos en 2026. Las aseguradoras son:

AXA Colpatria

Allianz

Sura

SBS

Mapfre

Quálitas

Seguros Bolívar

También están presentes otras aseguradoras como Solidaria, DI, Previsora, Zurich, Seguros del Estado y Equidad, pero han tenido una participación menor en las cotizaciones.