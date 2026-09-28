El sector automotor ha tenido varios avances en los últimos años, principalmente ante la llegada de unidades con tecnología sostenible. La venta y compra de vehículos eléctricos e híbridos ha ido creciendo hasta el punto de ser preferido por los usuarios en muchos países.

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Esto se ha presentado, por ejemplo, en Colombia, en donde los últimos reportes de la ANDI y Fenalco indican que durante el mes de agosto, uno de cada dos carros que fue vendido en el país pertenecía ya sea a una unidad híbrida o eléctrica. En conjunto, las dos tecnologías llegaron a tener una participación récord del 50,6% del mercado.

Los carros eléctricos e híbridos han ido creyendo su fama, dando múltiples beneficios que no se ven en los modelos tradicionales; uno de ellos son sus sistemas de recarga, en donde las unidades eléctricas y algunas híbridas requieren de un punto de carga para volver a restablecer su energía y seguir rodando por las vías y calles.

El crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos también ha incrementado el uso de sistemas de recarga en Colombia. Foto: Getty Images

No obstante, se puede presentar una situación en la que, luego de haber finalizado la recarga, el conector se encuentre trabado y no exista una manera para separarlo del vehículo.

Es por ello que existen varias maneras en las que los usuarios pueden destrabar el cargador sin que llegue a afectar al vehículo eléctrico o híbrido.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta si se traba el cargador de un vehículo eléctrico o híbrido?

De acuerdo con Eurocharger, existen varios trucos que los usuarios pueden realizar para poder desconectar el cable del carro eléctrico o híbrido.

Una de las formas más habituales para conseguirlo es abriendo la puerta del conductor. Si se realiza esta acción, la manguera quedará desbloqueada tras pulsar la opción de apertura en el mando y abrir la puerta del usuario.

Algunos vehículos permiten liberar el conector de carga desde el interior del habitáculo. Foto: Getty Images

También existen otros trucos que son posibles gracias a las capacidades de la marca de carro. En el caso de Tesla, sus modelos tienen la capacidad de desconectar la manguera desde la app del vehículo o al pulsar la opción de desconexión en la pantalla principal del vehículo.

Otros casos son que existen varios vehículos eléctricos que pueden desbloquear el cable de carga cuando se llega a pulsar en dos ocasiones el mando.

Finalmente, existen fabricantes que llegan a incorporar un botón de desconexión, el cual usualmente se encuentra ubicado en la zona del salpicadero, normalmente en la zona inferior del volante, y permite desconectar el cable de carga.