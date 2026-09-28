¿Cambiarán las reglas para los conductores de Uber, Cabify y DiDi? El proyecto de ley que Daniel Briceño llevará al Congreso

El Código Nacional de Tránsito en el artículo 131 especifica las múltiples sanciones económicas que los ciudadanos pueden recibir en el país en caso de que cometan una infracción.

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Una de estas es el comparendo D.12, el cual indica que un usuario puede recibir una multa en el caso de “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”.

Este comparendo es impuesto sobre todo a conductores que hacen uso de sus vehículos para poder prestar sus servicios a través de plataformas como Uber, Didi, Cabify, etc.

Ante esta situación, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció que en los próximos días presentará ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley para poder establecer garantías a los miles de conductores del país que usan estas aplicaciones.

La propuesta de Briceño

A través de sus redes sociales, el representante Daniel Briceño, comentó acerca de las múltiples reglas en las que la próxima radicación busca regular el comparendo D.12.

Para Briceño, los conductores de plataformas como Uber, Didi y Cabify no reciben un trato adecuado por parte de las autoridades de tránsito, en donde en varias ocasiones se les vulneran sus derechos. Por ello, el representante busca implementar una ley que ya estaba siendo aplicada en Bogotá, pero ahora la quiere trasladar a nivel nacional.

Esta semana radicaremos un proyecto de ley para darle debido proceso a los conductores de Uber, Cabify, DIDI y otras plataformas cuando les vayan a imponer el comparendo D12.



1. Ninguna autoridad de tránsito podrá revisarles el celular



2. Tampoco pueden interrogar pasajeros.… pic.twitter.com/vMSoD9vyyi — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 27, 2026

“La gente que trabaja en Uber, DiDi y Cabify no son delincuentes, pero son tratados como delincuentes. ¿Qué vamos a lograr nosotros? Nosotros lo hicimos en Bogotá con un acuerdo, pero lo vamos a llevar a nivel nacional”, comentó.

Dentro de los puntos propuestos por Briceño, el primero será el de negarle a los agentes de tránsito revisar los celulares de los conductores para poder verificar si hacen uso de una plataforma de movilidad.

El representante a la Cámara argumenta que la práctica que realizan los agentes no se tiene que llevar a cabo sin que exista un permiso judicial: “A un ciudadano que está trabajando en una plataforma, un agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular. ¿O es que a usted se le puede revisar el celular, si está usando o no, o el contenido de su celular, sin una orden judicial? Eso es debido proceso”.

Otro punto clave que comentó Briceño es sobre los interrogatorios que los agentes de tránsito les realizan a los pasajeros, esto para poder identificar el vínculo que tiene este con el conductor.

Daniel Briceño Foto: Paula López

A través de la radicación de su proyecto de ley, el objetivo sería prohibir que estos actos sigan presentándose para poder imponer un comparendo.

“Tenemos a la gente asustada en todo el país, diciendo: ‘Oiga, diga que usted es mi primo, diga que usted es mi amigo’. Los interrogatorios y, sobre todo, la revisión de celulares tienen que acabar en el país”, argumentó.

Finalmente, el representante le hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que puedan regular de una vez por todas las plataformas que son utilizadas para servicios de transporte en Colombia.

“Esta es la oportunidad para que el Gobierno nacional regule de una vez por todas las plataformas, porque el comparendo D.12 lo único que está generando es una persecución injusta a gente honesta. Tenemos autoridades persiguiendo a gente que está trabajando y llevando el pan de cada día a sus casas de forma honesta, mientras los delincuentes, ladrones, traficantes, extorsionistas y demás siguen tranquilos por la calle. Nosotros tenemos gente dedicada a perseguir a quienes trabajan normalmente”, finalizó.